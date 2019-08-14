中国急诊专科医联体"急先锋"项目在河南启动

8月4日，中国急诊专科医联体“急先锋”项目在河南郑州正式启动。

（启动仪式）

“急先锋”项目是由中国急诊专科医联体发起的全国性项目，7月在北京启动。旨在实施以“上下联动”为中心的医疗技术帮扶服务、教育互联网服务、科研信息化服务、管理标准化服务等，优化急诊流程，规范急危重症诊治为核心，围绕急诊急救大平台建设工作重点，从胸痛中心、卒中中心等方面切入，推动建成快速、高效的急危重症医疗救治体系，完善河南省急性心肌梗死协同救治网络。

会上，中国医师协会急诊医学分会会长、中国急诊专科医联体主席、北京协和医院于学忠强调了急诊急救大平台建立的重要意义并表示：要把守护生命的第一道关口前移到病人身边去，建立急危重症救治中心，急诊学科的发展要进行理念创新、体制创新和运行模式创新。

中国急诊专科医联体执行主席、解放军总医院第四医学中心急救部主任赵晓东在会上表示：在急诊学科建设和重点“五大中心”项目建设，急诊专科的定位不能只是分诊，而一定要主导并强化对各疾病的全身评估，提升急危重症治疗的效率，这既是国家层面对急诊学科的要求，也是急诊人的使命和责任。希望能够通过项目启动和核心专家的共同推进，实现提升救治水平的总体目标。

据了解，“急先锋”项目自启动以来，在河南省人民医院急救中心主任秦历杰、郑州大学第一附属医院急诊外科主任朱长举等专家推动下得到积极响应，拟在河南省18个地市开展以地市中心医院，省三甲综合医院为核心的区域研讨会、病例大赛。进一步结合区域实际情况，完善108个县及50个市辖的救治网络，提高救治水平；另外，项目培训以《急性ST段抬高型心肌梗死院前溶栓专家共识》为核心，在各地市进行围绕县级医院，开展心梗救治指南基层巡讲活动，规范基层医院救治技术。

为推动心血管病防治工作在基层落地，人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起了心健康公益行动计划，“急先锋”项目是进一步推进救治前移，实现“心健康 新活力”目标的重要工作。据悉，该项目未来除了进行医师培训等工作外，还要进行心肺复苏技术等技术的宣传，让全民健康普及成为可能，让每一个中国公民都掌握急救知识，实现“第一时间、第一现场”的紧急救治目标。