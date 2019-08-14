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游戏同时做公益，国家航天局携手《开心消消乐》科普太空垃圾知识

2019年08月14日10:11 来源：人民网-人民健康网

8月9日至11日的北京亦庄第三届中国“网络文学+”大会上，乐元素在国家航天局新闻宣传中心的指导下，携手天仪研究院和航小梦工作室发起“太空垃圾消除计划”公益科普活动。乐元素结合《开心消消乐》游戏消除玩法的核心特点，凭借“游戏+科普知识”的全新方式，向玩家介绍太空垃圾相关知识和国家为净化太空空间做出的努力。

国家航天局新闻宣传中心杨璐为玩家进行航空航天知识科普/乐元素供图

此次活动期间，乐元素将VR太空体验舱搬到了展台中，并邀请国家航天局新闻宣传中心航小梦工作室联合创始人杨璐为玩家进行趣味科普知识讲座。国家航天局新闻宣传中心工作人员向人民网表示，希望通过此次创新科普宣传，提升公众特别是青少年对航天知识的兴趣，激发起青少年的求知欲和探索未知的热情，同时将继续致力于以更丰富的形式，增进科学技术与文化艺术的深度融合，推出更多喜闻乐见的活动，为弘扬航天精神、普及航天知识、激发探索热情贡献更多智慧与力量。

乐元素的“声音上太空”微信小程序也已在8月5日上线。小程序里，不仅能听到航天领域专业声音的引导，讲述“太空垃圾”的前世今生，玩家还可以录制自己的声音，声援太空环保事业。今年年底，乐元素将邀请参与公益活动的热心玩家，跟随国家航天局空间碎片专家，实地探访卫星发射基地，与天仪研究院一起见证搭载小程序里录制的玩家声音随卫星升空。（王政）

（本文为商业信息，不代表人民网观点）

(责编：邓睿、孙博洋)


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