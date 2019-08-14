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香烟烟雾可增强超级细菌抗药性

王鑫方

2019年08月14日09:51 来源：北京日报

英国一项最新研究显示，香烟烟雾会增强部分超级细菌的抗药性，为禁烟和戒烟再添理由。

巴斯大学生物学与生物化学学院研究人员依据临床耐药性和遗传多样性，从超级细菌耐甲氧西林金黄色葡萄球菌常见菌株中选取6种，把它们暴露在香烟烟雾中。结果显示，虽然并非所有菌株对香烟烟雾反应都一样，但部分菌株发生脱氧核糖核酸（DNA）突变，对抗生素耐药性增强，变得更具攻击性、更顽固。

研究人员在最新一期英国《科学报告》刊载的文章中写道：“我们预期（香烟烟雾对超级细菌）有影响，但没有想到烟雾会对（细菌）抗药性影响到这种程度。”

超级细菌指对多种抗生素有耐药性的细菌，由基因突变而来，患者感染后缺乏有效治疗药物。世界卫生组织数据显示，每年全球大约70万人死于超级细菌等耐药菌感染。

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌由人体鼻腔微生物群中常见的金黄色葡萄球菌变异而来，是临床常见的超级细菌，感染地点多为医院或社区。这项研究显示，香烟烟雾作用于金黄色葡萄球菌，导致后者DNA突变速度加快，出现小菌落突变株，而这些突变株“极具攻击性和黏附性，特别顽固”“难以清除”。

研究人员说，实验室环境无法完全模拟人体吸入香烟烟雾的过程，但这项实验“似乎有理由让我们假设，吸烟所产生的不利环境会诱发微生物细胞反应，让它们更适应恶劣条件，毒性增强，感染风险增加”。

(责编：李轶群、杨迪)


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