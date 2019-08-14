过期药品可一键预约上门回收

过期药品，很多家庭或多或少都会有一些。可是如何处理过期药品却令很多人不知所措。13日开始，武汉市民只要打开手机淘宝或手机支付宝，扫药盒上“8”开头的20位追溯码，在跳转出的详情页上找到“过期药回收”入口，随即填入地址、联系方式等资料，就能一键预约快递小哥上门回收。预约成功后，还可以领取公益助力商家提供的天猫店铺优惠券。

根据阿里健康发布的数据，在今年3月的第三季过期药回收活动中，回收量排名前10的城市分别为北京、广州、上海、天津、深圳、南京、武汉、西安、苏州、杭州。

8月13日-8月31日，“全国家庭过期药品回收联盟”第四季活动将同时在全国32个城市同步开启，包括北京、广州、天津、深圳、南京、武汉、西安、苏州、杭州、郑州、成都、重庆、石家庄、沈阳、合肥、济南、宁波等32座城市。

据介绍，所有上门收集的过期药，最终都将由专业人员进行处理后，统一销毁。