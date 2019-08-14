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十年“磨油”专家告诉你：怎样吃油最健康

史凤玲

2019年08月14日09:42 来源：武汉晨报

油脂是人类三大营养素之一，如何让人们吃好油、吃健康油？中国农业科学院油料作物研究所副研究员魏芳经过10年攻关，由她主要参与研究的油料脂质组高效分析关键技术终获突破，使脂质成分由简单脂肪酸检测跨越到复杂分子结构与组成的精准分析，为我国油料品质改良与资源发掘、加工利用与营养评价等提供了关键技术支撑。该技术获中国农科院青年科技创新奖。

“菜籽油是比较健康的食用油。”魏芳告诉记者，“我国油菜品种已经基本实现了双低化，双低菜籽油在大宗食用植物油中饱和脂肪酸含量最低，不饱和脂肪酸含量最高，且多不饱和脂肪酸组成合理，是较为健康的大宗食用油。”她介绍，油菜籽除含油脂和蛋白质外，还富含多种活性功能成分，这些活性功能成分对人体健康具有重要作用。

今年40岁的女科学家魏芳2007年从武汉大学化学系分析专业获得博士学位后，成为油料所一名科研人员，2009年开始开展油料脂质组高效分析关键技术研究工作。2018年该技术获中国农科院青年科技创新奖。

经专家组评定，该项目整体技术达到国际先进水平，部分居国际领先水平。近日，魏芳还登上了武昌区今年上半年的“时代楷模——武昌好人榜”。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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