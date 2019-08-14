三个小动作，教你挑出靓芡实

广东人对芡实都不陌生，芡实又称鸡头米、鸡头莲、刺莲等，具有益肾固精、补脾止泻、祛湿止带功效，有“水中桂圆”的美誉，是家庭煲汤常用的食材。比如说这段时间岭南地区溽热难耐，很多人湿困缠身，煲汤时就特别适合放些芡实，利用它祛湿健脾的功效。

那么该如何挑芡实呢？广州中医药大学第一附属医院药学部陈晓庆主管药师介绍芡实的主要鉴别特征：呈类球形，多为破粒，完整者直径5～8mm。表面有棕红色内种皮，一端黄白色，约占全体1/3，有凹点状的种脐痕，除去内种皮显白色。质较硬，断面白色，粉性。无臭，味淡。

芡实有南芡和北芡之分

南芡：也称苏芡，为芡的栽培变种，原产苏州郊区，现主产于湖南、广东、皖南及苏南一带，外种皮厚，表面光滑，呈棕黄或棕褐色，种子较大，种仁圆整、糯性，品质优良。

北芡：也称刺芡，有野生也有栽培，主产于山东、皖北及苏北一带，质地略次于南芡，外种皮薄，表面粗糙，呈灰绿或黑褐色，种子较小，种仁近圆形、粳性，品质较南芡差。

芡实挑选三部曲

一看：看颜色。除去内种皮显白色，有光泽，颜色偏黄的一般为旧货。市面上还有一种是去除了外种皮的白色芡实。

二闻：闻气味。被熏过硫磺的芡实闻起来会有酸味，可能是虫蛀后再加工的，最好不要购买。

三咬：咬质地。芡实富含营养成分，干燥不够容易发霉、长虫。齿咬松脆易碎，为干燥者；若是略带韧性，则为含水分较多者。

总的来说，芡实以身干、无虫蛀、颗粒饱满均匀、粉性足、无碎末及皮壳者为佳。

芡实如何储存？

买回来的芡实应如何储存呢？广州中医药大学第一附属医院药学部华成坤主管药师介绍，芡实最好能密封保存，并置于通风干燥处，防蛀。芡实由于含大量淀粉，在储存中极易遭虫蛀,如果将芡实与生大蒜按20:1的比例,把生大蒜瓣用纱布包好放置于装好芡实的容器内，即可产生良好的防虫效果。