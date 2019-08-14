台风频繁，你的呼吸道还好吗？

每年8月台风都会密集探访。紫和堂瑞宝中医门诊部中医学博士刘柳提醒，台风来后气温会骤降，气管清除病原体的功能减弱，呼吸道疾病会高发。老人、小孩，以及本身就有慢阻肺、哮喘的慢性病人群要格外当心。

台风来后呼吸道病人增多

每次台风过后，各大医院呼吸科的病人都会明显增多，刘柳博士介绍，这是因为台风到来后风速骤增，气温突降，使人体呼吸道局部温度降低，毛细血管收缩，黏膜上皮的纤毛活动减慢，这时气道清除病原体的能力下降，自然各种呼吸道疾病的发生也就增多了。另外气温降低时，人体免疫力下降，细菌、病毒入侵时的“防御”能力下降，自然就容易“中招”。

台风过后，比较常见呼吸道疾病有急性支气管炎、过敏性鼻炎等。过敏性鼻炎之所以增多，是因为台风使空气中飘浮的吸入性过敏原增多，易诱发局部黏膜出现过敏反应。

老人小孩尽量别淋雨

刘柳博士介绍，台风来时，老人、小孩等体质较弱的人群要特别当心。特别是要避免被雨淋湿，人在淋雨后热量消耗增多，抵抗力会进一步下降，易被寒邪入侵。所以风大雨大时尽量不要外出，外出时穿雨衣、打雨伞做足防护措施。有条件的，出门时最好多带一套衣服，到达目的地后及时更换衣服。如果不小心被淋湿了，还可以通过喝热水、暖茶、紫苏水或生姜水等方法来帮助发汗，祛风散寒。

家有幼童的，要注意给孩子勤洗手。刘柳博士解释，我们的双手很容易接触到环境中的各种病毒、细菌，再通过揉眼鼻、咬手指等动作使病毒、细菌播散到人体的黏膜上侵入体内，勤洗手对预防呼吸道疾病有帮助。正确的洗手方式是在流动水下冲洗揉搓15-20秒以上。

慢性呼吸道病人要防感冒

对于慢阻肺、哮喘病人，在台风天更要格外当心，预防感冒。这两类病人感冒后易出现病情的反复或急性加重。