凉拌马齿苋，爽口又解热毒

夏季，主妇们最怕下厨房，每次下厨汗流浃背，对煎炸焗烤望而却步，就连每顿饭也是吃得大汗淋漓。广州市第一人民医院药学部中药师李妤珺给你推荐一款清爽可口又清热凉血的小菜，刺激味蕾同时又清解热毒。

推荐食疗方：凉拌马齿苋

材料：马齿苋500g、生姜50g、大蒜5瓣。（3-4人份）

做法：

1.马齿苋摘除老根，放入水中洗净泥沙，切小段，生姜洗净切丝、大蒜洗净切粒；

2.水烧开，将马齿苋放开水中焯熟，冷水过两遍；

3.将过完冷水的马齿苋、生姜丝、蒜粒放盘中，加入适量陈醋、酱油、白砂糖、盐调味即可。

功效：清热解毒、凉血止血、解表散寒。

李妤珺指出，马齿苋是一种很常见的药食同源的食材，其性寒、味酸，归肝经、大肠经。有清热利湿、解毒消肿、凉血止血、消炎、止渴、利尿作用。

另外，本药膳中的生姜性辛、微温，归肺、脾、胃经，功擅解表散寒、温中止呕。大蒜辛，温，归脾、胃、肺经，功擅解毒消肿，杀虫。三伏天食用可以有助温中驱邪，不仅可防止过食生冷而凉遏脾胃，而且配合三伏贴更能达到引阳入体的疗效。

需要提醒的是，马齿苋为寒凉之品，所以脾胃虚弱、大便泄泻者慎用，其性滑利，有滑胎的作用，所以孕妇忌食。