凉拌黑木耳 每年都要毒倒几人

天气炎热，大家都喜欢吃凉拌的食物，于是清爽可口的凉拌黑木耳便成了餐桌上常见的消暑凉菜。而让我们惊讶的是，每年七八月份都有吃凉拌黑木耳导致全身器官衰竭甚至死亡的报道，今年也不例外。

隔夜泡发的黑木耳

把张先生送进ICU

前不久，住在闲林的张先生（化名）被家属扶进杭州市西溪医院急诊抢救室。据家属说，张先生今年40岁，平常在城西打工，一个人住，他前一天早上就感到身体不适，有恶心、呕吐甚至小便解不出来的情况发生，一直熬到第二天晚上才打电话给家人被送至医院就医。接诊的崔龚臻医生说，当时患者精神很差，一开始还能进行简单对答，随后便失去了意识。崔医生马上为张先生进行检查并请急重症科副主任周可幸医师前来会诊。

不久，张先生的检验报告出来了，显示肝、肾功能衰竭，严重凝血功能障碍。周主任看过报告后又结合张先生的临床表现，觉得情况有点不对，她急忙询问家属，最近有没有吃特殊药物或其他东西。

家属说，张先生平时身体不错，应该没有吃过特殊药物，但是前一天晚上吃了青菜和隔夜泡发的凉拌黑木耳，本以为是青菜没洗干净导致有点头晕、恶心呕吐，张先生不以为意，直到第二天身体严重不适才来就医。

周主任听完家属的陈述后明白了，原来张先生是吃了隔夜泡发的黑木耳导致“米酵菌酸”中毒。于是张先生立即被送至ICU进行血浆置换并对症进行脏器功能支持治疗。

一年前

泡发的黑木耳同样毒倒一家三口

再把时间拨回到一年前，去年7月27日中午，家在浙江农村的雯雯和妈妈、弟弟三人在家吃饭，其中一道菜就是凉拌黑木耳。

这些黑木耳两天前就泡在水里，整整两天两夜。

三人当中，妈妈吃得最多，其次是雯雯。弟弟因为不太喜欢吃木耳，只吃了几口，后来到了医院又吐出来一些，所以弟弟的症状最轻，经过对症处理，已经脱离了危险。但雯雯和妈妈就严重得多了，她们全身黄疸升高，肝功能严重受损。

浙大儿院重症监护室副主任叶盛介绍，雯雯来的时候是昏迷状态，肝功能检查结果显示，她的谷丙转氨酶指标接近5000U/L（正常值小于50U/L），超出正常值将近100倍，还有严重的黄疸。

考虑到雯雯发病前一天吃了凉拌黑木耳，再结合她发病过程和临床症状，叶盛副主任推断，雯雯可能是因为摄入了黑木耳所携带的椰毒假单胞菌，引起急性中毒反应。

果不其然，浙江省疾控中心给出的检测结果显示，雯雯的血液样本里发现米酵菌酸毒素，这种毒素是由椰毒假单胞菌产生的，从而证实了此前的推断。

仅仅一碗黑木耳

为什么导致的后果这样严重

崔医生说，米酵菌酸是一种会引起食物中毒的的毒素，它主要产生于发酵的玉米面制品、变质的鲜银耳、木耳等食物中。另外，生活中糯米面汤圆、马铃薯粉条、甘薯淀粉等都含有此菌，所以这类食物变质后千万不能食用。一般进食后2~24小时就会出现上腹部不适，其它的表现有皮肤会出现黄染、皮下出血、血尿、少尿、意识不清休克等，体温往往正常，但米酵菌酸病死率高达40%以上。

如果在家里出现以上症状，一定要催吐，最重要的是尽快就医。周主任还特别提醒，凡是和患者吃过同种食物的人，无论是否发病，都要去医院进行医学观察。

而针对米酵菌酸中毒要做到“发现在早”“预防在先”。木耳或银耳要先清洗干净后再用干净的水和容器泡发或烹饪，一次量不要太大，泡发后及时食用。谷类发酵的制品储存不当或时间太长都容易产生此毒素，加热后食用仍可以引起食物中毒，一般购买当天食用完。