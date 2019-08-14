夏季锻炼 谨防运动性中暑

最近一段时间，江苏持续高温，但是滚滚热浪似乎无法浇灭不少健身“达人”的锻炼热情。他们的健身积极性固然可嘉，但酷暑时的盲目锻炼，不但不会有益身体，反而严重地损害了健康。

运动一时爽

中暑伤不起

中暑是指因高温导致的人体体温调节功能失调，体内热量过度积蓄，无法有效散发，从而引发神经器官的受损。中暑属于急症，重症中暑还是一种致命性疾病，而且死亡率高。中暑以高温和意识障碍为主要特征，来势汹汹，往往有头痛、眩晕、心慌和乏力等症状。根据发病时患者所处的状态和致病机制，在临床上一般分为两种类型：

1、运动性中暑

指肌肉运动时产生的热超过身体能散发的热而造成人体的过热状态。多发于青壮年或平素身体健康者，更多见于年轻的健身锻炼者、战士、马拉松跑者、铁人三项运动员等。其原因主要是在高温、湿度大和无风天气里进行重体力劳动或剧烈体育运动， 并且持续时间较长，超过身体的承受能力，许多患者大量出汗，心率加快，脉压增大。

2、非运动性中暑

在高温条件下，多见于环境拥挤和通风不良条件下的老弱人群。由于体质弱，加上天气炎热、人多拥挤、氧气供应相对不足造成的中暑。

这类中暑者不一定表现为出大汗， 但直肠温度会在40℃以上。有的人表现为皮肤干热发红，严重者会伴有休克、低血压、心率失常和心力衰竭等。

遇到锻炼中暑者

如何紧急应对

1、将患者转移到清凉处

应当迅速地把患者搬离高温场所，最好选择附近通风阴凉处，然后让患者平躺并解开衣服扣子，同时让其双脚提高，这样有利于增加患者脑部的血液供应，同时起到散热的作用。 2、对患者进行物理降温

用冷毛巾捂住患者额头，有条件的情况下，还可以用酒精、白酒、冰水或冷水擦拭全身，然后用扇子或者电风扇吹风，以加速散热。当要注意适度，以免造成患者感冒。注意：不要快速地给患者降温，当患者体温降至38摄氏度以下的时候，就要停止吹风洒冷水等强制性降温方法。

3、等患者清醒后补充水分

若患者清醒，应为其补充含盐分或小苏打的清凉饮料。注意：不宜大量补充水分，不然会引起腹痛、呕吐和恶心等不适症状。不宜饮用咖啡或酒精类饮料。

4、服用药物

如果中暑情况比较轻微，没有必要到医院进行治疗。除了喝一些盐水以及注意休息降温之外，我们也可以根据情况的不同吃一些药物进行治疗。一般情况下，我们可以在太阳穴的位置涂抹上风油精或者是清凉油，也可以吃一些藿香正气水或者是十滴水，效果都非常的不错。

5、住院治疗

如果情况严重，需送医院急救，包括降温，心脏监护，输液，必要时透析，采用4℃水浴，同时摩擦皮肤降温效果最好。

夏季运动

尽量避免“热伤害”

运动是为了健康，夏季运动应该在科学、合理地选择运动强度的基础上尽量规避高温风险。

1、锻炼要避开高温时间

当外界气温发生变化的时候，我们的身体就会“启动”体温调节功能来适应外界的温度变化，但是当气温超过35℃时，就会影响人体的体温调节功能。如果选择户外健身的话，可以选择一天中相对凉爽的时间进行健身。比如说可以在早上7点之前或者下午6点以后。

2、合理选择运动装备

由于夏季温度湿度相对高，锻炼时应选择轻便、浅色、宽松、吸汗性好的衣服， 比如说“速干衣”，一般速干衣的干燥速度比棉织物要快50%， 其特殊的质地可以将汗水和湿气迅速导离皮肤表面，保持皮肤干爽舒适。如果选择户外运动，最好再戴上太阳帽、涂抹防晒霜来防止紫外线的侵袭，并带上清凉油、人丹等以备中暑时用。

3、合理选择运动项目

高温天气尽量选择通风条件良好、有空调设备的室内进行锻炼。最理想的夏季锻炼项目是水中运动—游泳，具有健身和避暑两不误的功效。另外，有许多自身体重的力量训练方法，如俯卧撑、仰卧起坐、深蹲等都可以在家中进行。

4、合理选择运动场所

要避免到人多、车多、建筑多的地方做运动，尽量选择有风或空气流动畅通的地方。同时，衣服要精简宽松，让空气自如地接触身体，并尽量增大接触面积，便于体热及时散发。

5、注意适时补水

运动前半小时，至少要喝200毫升的水，相当于半瓶矿泉水，以备排汗支出。运动中要及时补水，尤其是大量出汗时，可以喝一些运动饮料。一般运动饮料中水分含量在90%左右，糖分含量8～12%，无机盐含量为1.6%左右，维生素的含量为0.2%左右。这些成分与人体体液相似，饮用后能更迅速地被身体吸收，及时补充人体因大量运动出汗所损失的水分和电解质（即盐分），使体液达到平衡状态。

6、合理安排运动量

一般来说，炎热环境下，不宜进行过长时间或过于剧烈的运动。尤其是喜欢马拉松的长跑者、户外极限运动者更要特别注意， 至少应当提前了解运动当地的气候环境情况、场地特点以及对体能的要求，做好预防和应对意外的各种准备。

7、要保障充分的饮食和休息

夏季人们一般胃口不太好，要吃些容易消化和吸收的食物，保证足够的能量储备，以抵御暑热。还要注意体能恢复。夏天日长夜短，加之气温高、人体代谢较快，很容易造成睡眠不足，进而造成精神萎靡，容易诱发中暑，因此运动前要保证睡足睡好，以增加身体抵抗力，保持好精神状态。

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如遇中暑心脏骤停咋办？ 应该这样进行心肺复苏

运动性中暑，极易导致心脏骤停。所谓心脏骤停就是心脏射血功能突然终止，重要器官严重缺血、缺氧，如果不及时干预，将导致生命终止。这种出乎意料的突然死亡，医学上又称猝死。对于心脏骤停的患者，4分钟内进行复苏可能有半数被救活，又称“黄金4分钟”。

专业医生指出，遇到心脏骤停的患者时，千万别慌张，应按照以下步骤操作：

1、拍打患者双肩，大声呼唤患者；如果没有反应，观察胸腹部是否有起伏。

2、如果没有起伏，拨打120。

3、胸外按压：双手重叠，掌根置于胸骨下半段，按压位置约为剑突上两横指。交叠双手，垂直向下，快速用力按压30次，速率100-120次/分，深度5-6厘米。

4、开放气道：一手置于患者额头，用另一手食指和中指提气下颚，嘴角和耳垂连线与地面垂直。

5、人工呼吸：用手捏住患者鼻子；对患者的嘴巴吹气，持续约1秒，见到患者胸腹部起伏后即可停止；进行2次人工呼吸，继续胸外按压。

6、如果身边有自动体外除颤器：将电极片置于患者身上；按下分析键，其间不要触碰患者；若不建议除颤，继续胸外按压；若建议除颤，离开患者，按下电击键；完成除颤后，重复步骤3/4/5，连续5个循环，再判断是否需要继续除颤。

综合自人民日报、央视新闻