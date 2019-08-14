日前，广东卫生监督所在其微官网“广东卫生监督”公众号上公布了2019年广东省部分城市游泳场所水质抽检情况（第一批），上述城市已抽检游泳场所1339家，其中不合格127家。

对于抽检不合格游泳场所，执法人员当场下达卫生监督意见书，责令其限期整改，依法查处。

不合格泳池已全部整改

截至7月10日，广州全市共有持证游泳场所946间，其中学校泳池87间，游泳场馆165间，酒店配套泳池133间，住宅小区配套泳池561间。

截至8月8日，全市已完成了第一、二批次的卫生监督和水质检测，两批次共检测出不合格游泳场所9间，其中第一批次3间，第二批次6间。

市民群众可以放心的是，对于抽检不合格游泳场所，广州各区卫生健康局均做到100%书面告知游泳场所、100%约谈游泳场所法定代表人或负责人、100%要求其签订整改承诺书、100%进行整改并复核。

也就是说，揪出来不合格的，都监督着整改了。

水质问题出在哪？六大指标不合格

抽检1339家，不合格者127家，不合格率将近一成，问题出在哪里？

记者从广东卫监所获悉，全省各地的游泳场所水质抽检，检测指标为游离性余氯、浑浊度、尿素、pH值、细菌总数、大肠菌群等六项。

1.游离性余氯

游离性余氯指标可以反映泳池水的消毒效果，水中氯含量过低则达不到消毒效果，含量过高就会产生比较浓的刺激气味使泳客感到不适，而且还会对眼睛、皮肤、黏膜产生刺激，严重时还会导致皮肤病、角膜炎等。我国标准规定为0.3~0.5mg/L。

2.浑浊度

说白了就是水清不清，国家规定的浑浊度标准值是≤5度。

3.尿素

尿素指标则是反映池水处理效果，人的汗和尿里都有尿素，如果泳客在下水前没有进行淋浴，或泳池没有补充足量新水，都有可能导致游泳池水中的尿素含量不断积蓄，造成尿素超标。尿素标准值是≤3.5mg/L，如果超标就说明游泳池没有及时、足量补充新水。

4.pH值

影响人体舒适感官和游泳池硬件结构的外观及使用寿命，还影响氯消毒剂的消毒活性和池水对污染物质的缓冲能力。国家规定的游泳池水pH值范围在6.5~8.5，而最好的范围是在7.4~7.6，这个pH值对人体皮肤、眼睛不会产生刺激，较为舒服，而且能保证消毒药的消毒效果。

5.细菌总数

对于人工游泳池水质细菌总数的卫生标准值是≤1000个/ml。细菌总数超标容易引起红眼病、流行性结膜炎、中耳炎等。

6.大肠菌群

大肠菌群都是直接或间接地来自人和温血动物的粪便，它的存在表示水中可能有致病菌，进入人体后易引发肠道疾病。我国规定的大肠菌群标准值是≤18个/L。

夏日还长 如何选泳池更安全？

夏日炎炎，怎能放弃游泳？尽管泳池水不合格的比例不到一成，很多人还是担心危害健康。省卫监所专家给您支招：

一、挑选泳池

首先要看卫生许可证，有这个证的场馆才是接受监管的正规游泳场所。

其次要看禁泳提示，正规游泳场所设有“传染病、皮肤病患者严禁入内”等禁泳警示标识，保障泳客健康安全。

第三，要看泳池水质，池水要清澈透亮，池底清晰可见。

第四，看水质公示。游泳场馆要在醒目位置公示水质检测结果。

二、游泳卫生这样做

确保身体状况良好。患有甲型、戊型肝炎等肠道传染病，重症沙眼，急性出血性结膜炎（红眼病），性病等传染病，中耳炎、精神障碍等疾病及酗酒者，严禁进入泳池。

自带泳衣泳裤。为了避免交叉感染，游泳场所禁止出租泳衣泳裤，如有发现，应立即向卫健部门举报。

泳前先淋浴。减少向泳池带入污染物。

必须过浸脚池。浸脚池内含有较高浓度消毒剂，能有效减少脚部细菌、真菌。

做高素质的泳客，不在泳池内搓澡、大小便，共同维护泳池的水质卫生。