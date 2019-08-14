获得健康最简单也是最有效的方法、个人健康管理最日常也是最重要的策略，就是培养健康生活方式

我们在享受现代生活便利之时，更要时时与自己的身体“对话”，让身体在自然伸展和运动锻炼中保持唤醒状态

前段时间，国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，提出实施健康中国行动，提高全民健康水平。在这一文件中，“倡导健康文明生活方式”是重要内容之一。合理膳食、科学运动、戒烟限酒、心理平衡……养成健康生活方式，为健康中国行动提供了现实落点。

“每个人是自己健康第一责任人”。世界卫生组织发现，影响健康因素中，生物学因素占15%、 环境影响占17%、行为和生活方式占60%、医疗服务仅占8%。由此可见，获得健康最简单也是最有效的方法、个人健康管理最日常也是最重要的策略，就是培养健康生活方式，把健康融入生活的方方面面。

健康生活方式体现在衣食住行的点滴之中。现实生活中，很多人都曾尝试养成健康生活习惯，但常常半途而废，这与缺少健康知识不无关系。比如说吃，最重要的是维持营养均衡，畸轻畸重、过热过冷都可能出现问题，“口味重”会摄入过多的盐导致高血压，“饭量大”则可能摄入过多热量导致肥胖，“趁热吃”会损害食道黏膜导致癌症的发生。再比如说睡眠，夜里11点到凌晨2点保持深睡眠才能保证生长激素的正常分泌，否则不仅影响青少年的生长发育，也会造成成年人的代谢紊乱、肥胖等。掌握这些健康知识，就能够走出很多生活误区，就会对胡吃海喝或长期熬夜保持警觉。只有以健康知识来支撑养成健康习惯，才能激发久久为功的自觉。

培养健康生活方式，能提高人体的免疫力。人体的免疫功能，一方面是抵抗外来病毒细菌的感染和入侵，另一方面则体现为一种“免疫监视”作用，能够及时清除那些衰老或变异的细胞。不良的生活方式，最大的危害就在于对人体免疫力的损伤，从而增加了人体感染、患病甚至发生肿瘤的概率。现代社会的物质生活极大丰富，在带来诸多便利的同时，也增加了不良生活方式的诱惑。过度陷入“宅”生活，长期沉迷虚拟世界，在桌前久坐不起……这些不良习惯都会使身体缺少相应锻炼，从而降低人体对疾病的抵抗能力。因此，我们在享受现代生活便利之时，更要时时与自己的身体“对话”，让身体在自然伸展和运动锻炼中保持唤醒状态。

培养健康生活方式，还需要正确看待治疗与健康的关系，理性看待医院和医生的作用。很多人在日常生活中不注重健康，一个重要原因是基于一种认知偏差，即认为现代医学能够为所有疾病兜底。现代医学确实获得了很大进步，但医学、医生和医院都不是万能的，对于大多数慢性病，药物都只是起到辅助作用。更进一步，我们还需要破除对用药和检查的迷信，用药应坚持“需要用的时候再用”的原则，尤其是不能滥用抗生素；而像CT、X光等射线检查，本身就会因其放射性对人体构成伤害，同样不能滥用。

从大健康的视野来看，健康不仅包括身体健康，还包括心理健康。培养健康的生活方式，同样也需要在生活中保持心理健康，学会正确看待我与他人、我与世界的关系。生活中，家庭、工作、社交等带来的压力不可避免，这些都可能在心理投下阴影，影响到人的情绪、认知以及行为。培养健康的生活方式，首先要培养正确的人生观、世界观、价值观，涵养理性平和的健康心态，少一些爱慕虚荣的无谓攀比，多一些呼朋引伴的真诚沟通，才能让自己抵达诗和远方。

健康中国，应该由每一个健康的中国人组成。每个人都能养成健康的生活方式，才能提升我们这个社会的健康水位，才能支撑起朝气蓬勃的健康中国。

（作者为北京协和医院儿科主任）

《 人民日报 》（ 2019年08月14日 05 版）