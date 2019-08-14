瞄准百姓公共服务的需求痛点，让人们的生活更便利，希望类似电子社保卡这样的便民服务再多些

人社部日前宣布，截至6月底，31个省区市和新疆生产建设兵团的相关城市可以签发电子社保卡。截至7月19日，全国已经签发了2500多万张电子社保卡。

电子社保卡是什么？简单而言，就是社保卡的“线上版”，拥有这一电子凭证后，个人社保参保信息一目了然，灵活就业者参保缴费可一键搞定，一部手机能完成医院挂号就诊……功能多多，便民服务也多多。其中，光社保参保信息一目了然这个功能，电子社保卡就让很多人为之心动。比如，包括笔者在内的许多人，由于单位代扣代缴社保，个人账户攒了多少钱？每年利息收入有多少？对这样的信息知之甚少。有了电子社保卡，登录相关APP，各项参保信息均在上面显示得清清楚楚，就能更高水平、更大程度地保障公民的知情权。

有了电子社保卡，对鼓励更多人参加社会保险也大有益处。近些年，几乎年年都有养老金入不敷出、不够用的传言。每次相关部门都会给予驳斥，论据充分有力。传言年年有的原因之一，还是社保信息的透明度不够。电子社保卡普及后，每个人不仅能掌握自己个人账户上的余额、利息收入等信息，还能了解每年养老保险基金收入、支出等情况，也就不会轻易相信传言了。

在数字经济时代，电子社保卡全国网络的建构还能起到完善信息基础设施的作用，以电子社保卡为线上身份认证凭证，能叠加众多便民功能。比如，电子社保卡实现全国联网、全面普及后，每个人的历史病历、健康大数据的建立将变得更加简单。现在，我们上不同医院看病，都得和医生说一遍自个儿的身体情况。电子社保卡普及后，医生填写电子病历，导入患者社保账号，就能掌握患者的相关信息。时间长了，就能积累起每个人的电子病历档案和健康大数据，看病会少很多麻烦。

一句话，上线电子社保卡，瞄准的是百姓对于公共服务的需求痛点，目的是让人们的生活更便利。这样的便民服务不妨多些再多些。

在电子社保卡的推广过程中，目前各地赋予电子社保卡的服务功能也不尽相同，但无论开发什么特色功能，确保全国联网是必须遵循的基本标准，切不可在数字经济时代制造新的“数据孤岛”。另一方面也要避免重复建设。现在不少城市都推出了社保APP或公众号，电子社保卡推广后，要尽量与原有公共服务产品进行整合，避免浪费资源，造成新的不方便。

《 人民日报 》（ 2019年08月14日 19 版）