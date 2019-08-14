“年轻人更易受骗”需引起足够警惕

天上掉下个美女设计师女友，网恋半个月就叫“老公”、求你打钱？假的！电脑那一边的多半是个大叔！这是近来较为多发的新型“杀猪盘”电信网络诈骗手法。12日，广州市公安局刑警支队召开新闻发布会，通报今年以来打击电信诈骗案战果。据悉，今年广州电信诈骗呈现新形势，60岁以上事主占受骗群众总数比例降至20%以下，年轻人比老人更易受骗。（8月13日《羊城晚报》）

60岁以上的老年人群体受骗人数之所以会出现大幅度下降，除了老年人自我防骗意识提高了之外，主要得益于警企合作，也就是警方和银行等金融机构的合作。这样一来，被骗老人的钱还在银行没有汇出，就被银行工作人员及时拦下。而年轻人群体受骗人数增加的原因，则要复杂得多。比如年轻人熟悉网购、网贷等网络业务，但是却偏偏被骗子在这些领域发现了让人疏忽的地方；再比如年轻人对交友、恋爱特别热衷，结果一不小心就掉进了“网络美女”设置的“杀猪盘”，最终被骗取几千几万的钱财，才发现对方不过是一个“抠脚大汉”。

只有找到“年轻人比老年人更容易受骗”的原因，才能避免更多年轻人上当受骗。

对于年轻人来说，不同的骗局应该对应着不同的应对招数。像购物类、客服类、网贷类骗局，其实可以归为同一类，那就是骗子利用网友对购物、网贷流程的不了解或贪图便宜的心理来设置陷阱。网友只要平时多通过各种媒体和渠道对这样的骗局多些了解，当自己遇到的时候，才能多些警惕，不至于轻易上当。如果对这样的骗局从来没有听说过，那么遭遇以后中招的概率就很高。

至于打着婚恋、交友名义的“杀猪盘”骗局，就是网友不要被对方靓丽的网络照片、甜美的声音所欺骗，不要在见不到真人的情况下就送钱送物，以免竹篮打水一场空。交友、婚恋都没错，但还是要着眼于现实，而不是寄希望于网络，否则就可能会被骗子利用了网友的迫切心理，从而掉进对方设置的陷阱。