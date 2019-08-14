“限期解决”让破解民生难题更有保障

国务院办公厅8月12日印发《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》（简称《方案》），对于诸多民生难题提出了明确的解决时间表，包括2019年底前要解决养老保险转移接续网上办理、解决银行卡解绑和异地注销难、制定规范水电气暖等收费的意见，2020年6月底前全面推广证明事项告知承诺制等。

社会关注的民生难题，一般都是涉及老百姓切身利益、存在已久比较难解决的问题。比如，养老保险转移接续手续繁琐，涉及老百姓的养老权益，影响部分人群跨区域就业，部分农民工就因为养老保险转移接续难而中断社保。近年来情况虽然大为好转，但仍未彻底解决。如今，国务院办公厅《方案》明确2019年底前通过网上办理来解决，有望为养老保险转移接续难画上句号。

人力资源和社会保障部上月透露，国家社会保险公共服务平台的门户已经基本搭建完成，近期将上线试运行，再加上电子社保卡签发量快速增长，包括养老保险转移接续在内的很多事项将实现“一网通办”。换言之，方案明确2019年底前解决养老保险转移接续可网上办理，这一承诺是有底气的。如期兑现这一承诺后，对保障广大流动人口的社保权益意义重大。

再比如，银行卡异地注销难，这种现象也给老百姓带来很多烦恼，轻则闲置银行卡“被欠费”影响个人信用，重则闲置银行卡遗失被用于电信诈骗、洗钱等非法活动。目前，部分银行支持异地销户，但一些银行对异地销户设多种条件和限制。上述方案明确有关部门指导督促商业银行优化服务，银行卡异地注销难带来的忧虑，在今年底有望终结。

另外，限期制定规范水电气暖等收费政策，限期全面推广证明事项告知承诺制等，也给老百姓带来多种利好——前者便于老百姓监督收费和促进收费规范，后者可防止诸多“奇葩证明”再现。国办《方案》还明确2020年底前落实互联网诊疗和互联网医院管理相关政策，有利于解决“看病难”，也值得期待。

限期解决诸多民生难题，彰显出以民为本的执政理念。解决民生难题如果不明确时间表，有的可能会无限期拖延下去，这既是因为解决难度较大，也是因为某些环节存在懒政思想。明确限期解决民生难题，既说明决策者在自我加压，也不给某些方面拖延机会。因此，“限期解决”应成为破解民生难题的规定动作，从上到下应成为“标配”。

当然，并非所有民生难题都适合明确规定“限期解决”，有的问题可能尚不具备限期解决的条件。而且，解决有的民生难题是一项长期工程，需要打“持久战”，未必适用限期解决。但解决大多数民生难题最好明确一个期限，至少要明确阶段性目标任务，这有利于监督、考核、问责，继而产生倒逼效应——这不仅是老百姓之福，有关方面也能“提效降本”。

尽管每一项民生难题都有“难”的原因，但只要下决心去解决，办法总比困难多。解决民生难题主要路径有两条：一方面从技术环节入手，比如解决养老保险转移接续难、银行卡异地注销难及治理“奇葩”证明等，都需要信息共享等技术支撑。另一方面是从体制和制度入手，只要理顺体制、完善制度，就利于从根本上解决民生难题。