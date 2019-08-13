中选药品已预先采购到大连市各医院药库

从3月20日零时起，我市正式启动国家组织药品集中采购和使用试点工作，全市行政区内的公立医疗卫生机构（包括省属医疗机构）同步启动国家组织药品集中采购和使用试点工作，患者持医保卡在我市公立医疗机构包括公立社区卫生服务机构就可购买到相应中选药物。

日前，记者从我市各大医院了解到，25种中选药品已经预先采购到医院药库，各医院还对全体医生进行了培训，目的是充分了解国家政策，引导患者养成科学合理用药习惯。解放军第967医院医生告诉记者，3月20日后，到医院咨询降价药、指定开降价药的患者络绎不绝，他们都对本次集中采购交口称赞。

何为“4+7”药品集中采购

2018年11月，国家确定以全国4个直辖市和7个副省级城市（北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安，简称“4+7”城市）的公立医疗机构作为集中采购主体，发挥团购效应，提高谈判议价能力，大幅降低药品价格。此次药品集中采购有心血管系统药物、全身用抗感染药、神经系统药物、抗肿瘤药物、呼吸系统药物、消化道药物、肌肉骨骼系统药物等7大类、25种药品。另外，辽宁省对国家集中采购25种中选药品，并对省挂网采购的同通用名的其他未中选的药品实行价格联动梯度降价，对应25个品种，共有125个药品降价，平均降幅24.43% ，进一步放大“4+7”城市药品集中采购结果的效应，降低患者用药负担。

药品集中采购能带来啥实惠

此次25种药品中选价平均降幅52%，最高降幅达96％。其中大部分是通过一致性评价的仿制药，甚至还有进口原研产品。比如，原研药吉非替尼片降价76%，福辛普利钠片降价68%，与周边国家和地区相比低25%以上，使患者能够真正享受到价廉质优的进口药。大连医科大学附属第二医院肿瘤科主任陈骏表示：“‘4+7’带量采购政策给我市癌症患者带来了福音。此前虽然已有很多抗癌药进入我市医保目录，但依旧有很多患者有经济负担。而‘4+7’带量采购政策的落实使这些药品再次降价，百姓的报销政策也有了改善。以此次‘4+7’集中采购中标的唯一一个肺癌靶向药易瑞沙（吉非替尼）为例，该原研药此前一盒的价格为2280元，患者需先自付912元，剩余的费用根据不同人群报销比例报销60%~80%。通过此次‘4+7’带量采购，其降幅达到76%，每盒费用仅为547元，之后再享受60%~80%不等的医保报销，极大地减轻了患者的负担，而且这个价格与印度仿制药相比也极具优势。作为医生，我们希望未来肺癌患者能够选择正规渠道的抗癌药物，提升治疗的依从性和安全性，使生命再次得到延续。”大连医科大学附属第一医院肿瘤科主任刘基巍表示：“感谢国家在提升百姓用药可及性上所作出的努力，先是加快抗癌药品的准入，使更多抗癌药品得以进入医保目录，让患者能够用上此前望而却步的创新药。如今又通过政策集中采购，以价换量，降低这些药品的价格。”

■小贴士

7大类25种药品都有哪些

心血管系统药物10种：阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片、硫酸氢氯吡格雷片、厄贝沙坦片、苯磺酸氨氯地平片、氯沙坦钾片、马来酸依那普利片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、赖诺普利片、福辛普利钠片；全身用抗感染药物3种：头孢呋辛酯片、富马酸替诺福韦二吡呋酯片、恩替卡韦分散片；神经系统药物6种：草酸艾司西酞普兰片、盐酸帕罗西汀片、奥氮平片、利培酮片、左乙拉西坦片、盐酸右美托咪定注射液；抗肿瘤药物3种：吉非替尼片、甲磺酸伊马替尼片、注射用培美曲塞二钠；呼吸系统药物1种：孟鲁司特钠片；消化道药物1种：蒙脱石散；肌肉骨骼系统药物1种：氟比洛芬酯注射液。