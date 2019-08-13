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垃圾分类宣传融入“最美家庭”

2019年08月13日15:48 来源：北京日报

“爸爸妈妈，咱家以后丢垃圾时，一定要把电池和矿泉水瓶分开丢。”12岁的王艺菲小朋友用稚嫩的笔画给父母写下这句“家庭寄语”。北京市妇女联合会日前举办的“2019寻找首都最美家庭幸福火炬手”活动，30多名小学生一同在卡片上写下了“家庭寄语”。

据介绍，“2019寻找首都最美家庭幸福火炬手”活动，以生态环境情况、垃圾分类讲解、垃圾分类小测评三条主线开展，吸引了众多参与暑期社会实践活动的青少年参加，最终参与活动的30名青少年被现场评选为“幸福火炬手”。

活动现场，孩子们拿起垃圾卡片为生活中的各类垃圾粘贴分类，并将它们依次放入特制的5种类别垃圾桶里，再由专业老师进行统一指导。通过反复投放垃圾的小游戏让孩子们加深印象，在寓教于乐中学习垃圾分类。孩子们还写下了“家庭寄语”，把学到的垃圾分类知识分享给父母。

据了解，今年是北京市妇联开展“寻找首都最美家庭”工作的第六年，朝阳区在“寻找”的基础上，努力搭建线上线下平台，走近“最美家庭”，寻找“家”的幸福宝藏。（记者 骆倩雯）

(责编：李轶群、杨迪)


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