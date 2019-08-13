除痘喝沙葛绿豆扇骨汤

高温高湿天气模式下，人体油脂分泌旺盛，过剩的皮脂与灰尘、老化角质及防晒霜混合，毛孔就会堵塞得厉害，造成皮脂无法正常代谢，引发毛囊炎症，脸上的“痘痘”趁机大爆发。暑假正是广大青少年治“痘”的好时机，除了外用药物，注意休息和护肤外，食疗也是一大利器。推荐孩子们常喝沙葛绿豆扇骨汤，可清热解毒、消疮祛痘，内外兼治。

取沙葛500克、绿豆100克、陈皮1/3个、猪扇骨500克、生姜3片。沙葛去皮洗净切块；绿豆去杂质后浸泡3~4小时。上述材料全部放进瓦煲里，加入清水，大火煲滚后转小火再煲2小时，关火后调味即可，饮汤吃肉。

汤中“主角”沙葛又称凉薯、沙瓜，肉色雪白，多汁而脆嫩，常被当作水果和蔬菜食用。其性平味甘，入肝、胃经，有清热生津、消暑解毒、除烦止渴的功效。绿豆性寒味甘，入心、胃二经，能清热解毒、疗疮止疔、消脂祛痘，擅长治疗热毒疮疡，其甘寒之性可利水通淋，使暑热火邪从小便解。猪扇骨即猪肩胛骨，入脾、胃经，有补脾气、润肠胃、生津液、泽肌肤、养血健骨的功效。陈皮则能健脾利水、理气消暑。对皮肤影响最大的是胃火。胃火炽盛，最易伤津化燥，循经上炎至头面部而“爆发”痘痘。沙葛、绿豆皆从胃经入手，在清脾胃积热的同时，生津养阴、止渴润肤，并能消暑利水，引头面之热邪下行，排毒利尿。沙葛非常适合与肉类一起煲汤食用，它可吸收肉类的油脂，使汤不油腻，清甜滋润。

长痘痘的青少年可每周饮用本汤2~3次，并注意饮食清淡，保证睡眠时间，必要时应在医生指导下外用药物。