湖南中医药大学第一附属医院药学部主任药师 刘绍贵

大蒜既是世界范围内使用率最高的调味品，也是有防病、保健作用的食品。其作为药物的最早记载见于两晋南北朝陶宏景所著的《神农本草经集注》中。中医认为，大蒜味辛辣而性温，入脾、胃、肺、大肠经，能温中行滞、消肿散结、解毒杀虫，可用于饮食积滞、脘腹冷痛、水肿胀满、泄泻痢疾、肺痨顿咳、痈疽肿毒以及多种肠道寄生虫病。

醋，主含醋酸，有杀菌作用，醋浸大蒜有更强的杀菌效力。为防治夏季高发的细菌性痢疾、肠炎，可将1~2头紫皮大蒜去皮、捣碎，浸入醋液中数日，每天吃5~10克。也可用紫皮大蒜50克，捣碎后浸于100毫升38℃温开水内2小时，然后用纱布过滤取液，加等量糖浆，成人每次口服20~30毫升，同样有效；还可将大蒜头捣碎，加糯米、食盐煮烂喝粥，可治疗小儿腹泻。

需注意的是，此方不宜大量久用，胃及十二指肠溃疡患者、支气管哮喘患者、孕妇忌用，口疮、痔疮、便秘、痤疮及阴虚火旺、肝热目疾者不宜用。