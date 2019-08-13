热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

喝醋蒜汁止痢疾

2019年08月13日09:40 来源：人民网-生命时报

湖南中医药大学第一附属医院药学部主任药师 刘绍贵

大蒜既是世界范围内使用率最高的调味品，也是有防病、保健作用的食品。其作为药物的最早记载见于两晋南北朝陶宏景所著的《神农本草经集注》中。中医认为，大蒜味辛辣而性温，入脾、胃、肺、大肠经，能温中行滞、消肿散结、解毒杀虫，可用于饮食积滞、脘腹冷痛、水肿胀满、泄泻痢疾、肺痨顿咳、痈疽肿毒以及多种肠道寄生虫病。

醋，主含醋酸，有杀菌作用，醋浸大蒜有更强的杀菌效力。为防治夏季高发的细菌性痢疾、肠炎，可将1~2头紫皮大蒜去皮、捣碎，浸入醋液中数日，每天吃5~10克。也可用紫皮大蒜50克，捣碎后浸于100毫升38℃温开水内2小时，然后用纱布过滤取液，加等量糖浆，成人每次口服20~30毫升，同样有效；还可将大蒜头捣碎，加糯米、食盐煮烂喝粥，可治疗小儿腹泻。

需注意的是，此方不宜大量久用，胃及十二指肠溃疡患者、支气管哮喘患者、孕妇忌用，口疮、痔疮、便秘、痤疮及阴虚火旺、肝热目疾者不宜用。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn