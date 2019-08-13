热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

金龙鱼1:1:1舞出好比例，奥运品质舞动水乡苏州

2019年08月13日09:39 来源：人民网-人民健康网

8月8日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛苏州站在吴中万达广场火热开赛。

苏州是全国首批国家历史文化名城，吴文化的发祥地之一，清代“天下四聚”之一，有“人间天堂”的美誉。吴侬软语、江南水乡、园林山水都是苏州的代名词。苏州人也对生活有着极高的品质追求，苏州女子是江南女子的代表，温柔如水，得体大方是很多人对苏州女子的印象，在比赛现场可以看到不少阿姨在身材依旧保持的很苗条，画着精致的妆容和身着漂亮的演出服来参加比赛。

圆梦艺术团《江南情》

江南之美，美在苏州，在苏州站的比赛现场，代表江南风情的舞蹈自然必不可少，由圆梦艺术团带来的《江南情》，以舞蹈的方式，展示了江南的美，选手身穿粉色系的中式风格的服装，手中拿有扇子，随着音乐的翩翩起舞，举手投足间尽显江南女子的秀美与温柔。据舞队负责人介绍，她们希望以这种舞蹈的形式，像人们展示她们的家乡，展示苏州的美，让更多的人了解江南，领略江南的柔情和秀美。

青青艺术团《草原情》

除了江南本土特色的舞蹈外，现场还有青青艺术团带来的新疆舞《草原情》受到现场观众的好评。颇具异域风情的新疆舞蹈，热情欢快的展示了新疆的热情，据领队介绍她的父辈当初被派去新疆支援，因此她生在新疆长在新疆，从小就在新疆学习新疆舞。现在回到了苏州，带着一群苏州的姐姐们也开始跳新疆舞，通过跳舞表达对新疆的思念之情。新疆舞对动作和眼神要求比较高，在新疆舞中，每一个舞蹈动作都代表着不同的语言，对于舞蹈本身传达的不仅仅是动作本身，更多在于细节和故事，好的舞蹈都是一段故事。

沧浪艺术团《共和国之恋》

广场舞现在作为一种喜闻乐见的健身方式，不仅仅能够锻炼身体，在另一方面对于中老年人来说也是一种社交方式，现场有一只舞队是同学搭档带队，两位阿姨在上学时期就是好朋友，现在依旧在一起搭档组织周围的姐妹跳广场舞。其中一位负责编舞，另一位负责管理舞队事宜。很多阿姨们通过广场舞更加丰富了退休生活，也交到了很多的朋友，除了跳舞以外还经常一起出来拍照、旅游，通过广场舞不仅锻炼了身体，心态也年轻了不少。

金龙鱼作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油至上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展。以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念，是广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼牵手2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会这三大奥运会，大力推广健康生活方式的有益实践。

看到这里小伙伴们是否已经按耐不住，想要参赛了呢，小编特地为大家准备了赛事举办路线，快带上你的舞蹈在你的城市C位出道吧！

(责编：徐玥晨(实习生)、孙博洋)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn