金龙鱼1:1:1舞出好比例，奥运品质舞动水乡苏州

8月8日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛苏州站在吴中万达广场火热开赛。

苏州是全国首批国家历史文化名城，吴文化的发祥地之一，清代“天下四聚”之一，有“人间天堂”的美誉。吴侬软语、江南水乡、园林山水都是苏州的代名词。苏州人也对生活有着极高的品质追求，苏州女子是江南女子的代表，温柔如水，得体大方是很多人对苏州女子的印象，在比赛现场可以看到不少阿姨在身材依旧保持的很苗条，画着精致的妆容和身着漂亮的演出服来参加比赛。

圆梦艺术团《江南情》

江南之美，美在苏州，在苏州站的比赛现场，代表江南风情的舞蹈自然必不可少，由圆梦艺术团带来的《江南情》，以舞蹈的方式，展示了江南的美，选手身穿粉色系的中式风格的服装，手中拿有扇子，随着音乐的翩翩起舞，举手投足间尽显江南女子的秀美与温柔。据舞队负责人介绍，她们希望以这种舞蹈的形式，像人们展示她们的家乡，展示苏州的美，让更多的人了解江南，领略江南的柔情和秀美。

青青艺术团《草原情》

除了江南本土特色的舞蹈外，现场还有青青艺术团带来的新疆舞《草原情》受到现场观众的好评。颇具异域风情的新疆舞蹈，热情欢快的展示了新疆的热情，据领队介绍她的父辈当初被派去新疆支援，因此她生在新疆长在新疆，从小就在新疆学习新疆舞。现在回到了苏州，带着一群苏州的姐姐们也开始跳新疆舞，通过跳舞表达对新疆的思念之情。新疆舞对动作和眼神要求比较高，在新疆舞中，每一个舞蹈动作都代表着不同的语言，对于舞蹈本身传达的不仅仅是动作本身，更多在于细节和故事，好的舞蹈都是一段故事。

沧浪艺术团《共和国之恋》

广场舞现在作为一种喜闻乐见的健身方式，不仅仅能够锻炼身体，在另一方面对于中老年人来说也是一种社交方式，现场有一只舞队是同学搭档带队，两位阿姨在上学时期就是好朋友，现在依旧在一起搭档组织周围的姐妹跳广场舞。其中一位负责编舞，另一位负责管理舞队事宜。很多阿姨们通过广场舞更加丰富了退休生活，也交到了很多的朋友，除了跳舞以外还经常一起出来拍照、旅游，通过广场舞不仅锻炼了身体，心态也年轻了不少。

金龙鱼作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油至上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展。以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念，是广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼牵手2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会这三大奥运会，大力推广健康生活方式的有益实践。

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