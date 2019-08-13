金龙鱼1:1:1彰显奥运品质 助力各民族共舞庆丰收

8月7日-11日，金龙鱼1:1:1舞出好比例，人民广场舞大赛来到云南昆明。昆明是一个多民族汇集的城市，各民族既互相影响，融会贯通，同时又保持各自的民族传统。8月8日恰逢立秋丰收之际，各支参赛舞队带来了丰富多彩的民族舞蹈，展现出当地劳动人民迎接丰收的喜悦之情。

舞蹈《母亲是中华》中多个民族共同起舞

“五十六个民族，五十六枝花。五十六个兄弟姐妹是一家。”云南是一个多民族聚居地，丰收的喜悦一定要一同分享。舞蹈中代表不同民族的演员共同起舞祝福祖国母亲，舞出幸福生活。

参赛选手身着民族服饰载歌载舞庆祝丰收

点起篝火唱起歌，大家手牵着手，肩挨着肩，围成一圈边走边跳。长长的裙摆舞动起来好似一条条游龙穿梭在人群中，把现场气氛推向高潮。

参赛选手在表演中举起酒碗送上祝福

自古以来民以食为天，丰收象征着美满的生活。一滴滴汗水浇灌出沉甸甸的谷穗，一碗碗美酒寄托着满满的祝福。

民族舞蹈展示祭祀场景

从前，因为对丰收的渴望，劳动人民对神灵充满了敬畏。在一些地区至今仍保留着传统的祭祀场面。这次比赛现场就有舞队带来了云南地区特有原生态表演。这些舞者赤脚着地，举起特有的祭祀铜鼓、牛头，穿上印有图腾的民族服装再一次展示了祭祀场景。

采茶姑娘庆丰收

如果说从前为了吃饱穿暖需要祈求神灵，现代人则可以通过最大程度挖掘农作物的经济价值，留住绿水青山，延续世代的幸福，让后人可以继续在丰收的喜悦中载歌载舞。益海嘉里集团正是秉承这样的理念，以实际行动助力联合国粮农组织将可持续发展目标的进一步实现。

现在吃饱穿暖已经不是奢望，富足的人们开始追求更健康的生活。想要保持健康就得吃得营养，动得健康已经成为共识。均衡营养的膳食是健康的基础，食用油的选择更是重中之重。一直以来金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。

秋天是收获的季节，快来参加人民广场舞，让我们一起“吃得营养，动得健康”收获健康体魄和幸福人生！