洪水退到哪，防疫就跟到哪

“第九号台风已离开浙江。这就意味着全省灾后卫生防疫防病工作将全面展开。”“洪水退到哪里，防疫防病就跟进到哪里，卫生消杀就跟进到哪里。”8月11日上午，浙江省卫生健康委召开全系统灾后防疫防病工作动员部署会。该省卫生健康委党委书记、主任张平对进一步做好台风灾后防病防疫进行工作部署，要求各级卫生健康部门把做好灾后卫生防疫防病工作作为当前压倒一切的中心任务，组织力量及时跟进卫生防疫消杀工作，同步做好传染病监测、饮用水卫生监测和健康宣教，确保灾后无异常疫情。

今年第九号超强台风“利奇马”于8月10日凌晨1时45分左右在浙江省温岭市登陆，于8月10日22时离开浙江。8月11日下午，张平、包保根、夏时畅等浙江省卫生健康委领导率省疾病预防控制应急小分队，赶赴受灾严重的台州、宁波、温州等地指导灾后疫情防控工作。

在受灾严重的临海市邵家渡农贸市场，张平看到现场垃圾已经及时被清理了。他表示：“当前正处于灾后防疫的3天关键时期，做好消杀之前的环境整治至关重要，要加强对广大群众的宣传教育，及时清理垃圾淤泥，做好消毒工作，确保大灾之后无异常疫情。”

在临海市大田街道，消杀技术人员当场示范如何配置消杀液及个人防护规范步骤，讲解了消毒关键点。张平表示，要落实对村干部、居民的防疫培训工作，大力普及灾后防病知识，强化正确消毒和杀灭“蟑螂、蚊、蝇、鼠”四害意识，动员民众自觉参与灾后防疫自救。

据悉，目前该省各级疾控中心、医疗机构正严格按照有关预案的要求，完善灾后传染病应急监测机制、流程和工作程序，开展灾后传染病监测工作；在医疗机构和灾民安置点增加开展发热、腹泻、皮疹及呼吸道疾病等的症状监测。组织疾控人员进村入户查看群众饮食饮水情况，宣传、指导居民安全饮食饮水，避免灾后肠道类传染病的发生和流行；组织开展爱国卫生运动，加强环境清理，减少蚊、蝇、鼠及其他吸血节肢动物等病媒生物的孳生。同时加强健康教育，提高群众自我防病意识和能力，开展居民灾后主要传染病防控知识和技能的宣传教育。

8月11日中午，该省卫生健康委已指派在浙国家紧急医学救援队紧急驰援台州抗洪救灾。1个小时内，浙江省人民医院20多位医护人员集结完毕，先头部队3辆车同时出发，满载内外科诊治的急救装备和药品。同时，派出在浙国家突发急性传染病防控队组成5支小分队，会同8个市组建的15支卫生应急小分队，驰援15个灾情重点县（市、区）开展防疫消杀工作。

目前，国家紧急医学救援队（浙江）的第二批队伍已经从杭州出发到达天台县，随行共有装满超声、移动x线机、检验设备、急救药品等救援用品的6辆车。

记者从浙江省卫生健康委获悉，截至8月11日19时，全省卫生健康系统累计出动医疗救援队伍456支2624人次，救治伤员3102人；派出卫生防疫小分队1526支、7171人次；完成防疫消杀面积1018万平方米。