夜宵吃烧烤？深夜食堂吃啥要考虑周全

“没有什么事是一顿烧烤解决不了的，如果有，那就两顿”。夏季，越来越多的朋友喜欢在露天烧烤摊撸串、喝啤酒。烧烤虽美味，但对身体健康却存在着很多安全隐患。

健康风险1：流动摊位卫生状况堪忧

有一些无证经营的流动摊位，从业人员健康状况未知，摊位的卫生状况也不佳;使用的器具，如穿制的竹签或铁条消毒不完全，吃完还容易感染病毒和细菌。

健康风险2：烧烤食物外焦里嫩，有的肉里面还没有熟透，甚至还是生肉，若尚未烤熟的生肉是不合格的肉，如“米猪肉”，食者可能会感染上寄生虫，埋下了罹患脑囊虫病的隐患。

健康风险3：有致癌风险

木炭烧烤的食物会产生致癌物质。大多数烧烤都是以木炭为燃料，烧烤中产生的苯并芘等物质可直接污染食品。用来烤制的动物制品如果腌制时间过长、储存不当或加工烹调过程不符合卫生要求，都会产生具有致癌性的亚硝胺。

健康风险4：减少了蛋白质的利用率

烧烤过程中，会发生“梅拉德反应”。随着香味的散发，维生素遭到破坏,蛋白质发生变性，氨基酸也同样遭到破坏，严重影响三者的摄入。因此，吃烧烤会影响上述物质的利用度。

该如何科学吃烧烤，减少对健康的影响呢?

如果要吃，应选择卫生条件较好的正规烧烤店，保证食品安全，减少有毒有害物质摄入，可以避免急性胃肠炎等疾病发生。不要把烧烤当夜宵，不要吃得太晚、太多，要控制热量，减少高脂高盐摄入。烧烤时远离明火，同时可涂抹一些烤肉酱以减少致癌物产生。多吃新鲜蔬菜、水果和发酵乳制品，保证摄取充足维生素、矿物质以及膳食纤维，增加抗氧化作用，促进致癌物排出。吃烤肉时应少饮酒、少喝饮料，烧烤肉类与酒类同食易患痛风，喝过多的饮料会因摄入大量糖分而导致肥胖。

烧烤虽然美味，可以偶尔解解馋，但出于健康考虑，还是要尽量少吃。