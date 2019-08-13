现在随意丢弃的垃圾 未来我们的孩子会为它“买单”

最近，上海垃圾分类频频登上新闻热搜，垃圾如何正确分类？垃圾分类，在分类环节给市民增加的时间成本，对于垃圾的科学处理又有什么重要意义？与随手扔垃圾相比，环保意味着你的生活会变得不那么方便，环保就意味着你要承受相对来说更高的分捡垃圾成本。垃圾不会因为我们看不见就凭空消失，它们只是被转移了而已。

王曦

毕业于清华大学。她是央视年度纪录片《创新之路》的特邀海外研究员。现回国，创立国内首家以循环方式解决一次性垃圾问题的平台——VLOOP蔚路循环。

精彩观点

请看一个关于人类垃圾产出量的“时间轴”——在2000年以前，我们每个人每天产生1斤左右的垃圾；现在每人每天产生约2斤的垃圾。据预测，2050年，每个人每天可能要产生5斤的垃圾。

今天，我们需要理解最重要一件事：环保意味着你的生活会不那么方便，意味着你要承受相对来说更高的成本。对于垃圾处理，如果我们不能从自我做起，从小事做起，也许有一天，当您推开窗户，远处的山峦上有着白色的垃圾袋；不可降解的固废垃圾让清澈秀美的河流被淤塞而变黑发臭；土壤也不能种植庄稼和蔬菜瓜果了，因为土壤已被垃圾侵蚀变为“有毒土壤”！

为什么垃圾变得越来越多？

日常生活中我们制造的垃圾扔到垃圾桶里面就看不见了，眼不见心不烦，所以大多数情况下，我们不会花多余的一秒钟去想，这个垃圾跟我们自己到底有什么关系？其实，垃圾不会因为我们看不见就凭空消失，它们只是被转移了而已。

住建部的一个文件显示：实际上我们大中型城市近三分之一的区域都已经被垃圾所包围。

过去这十几年，我国经济发展非常快，人们的生活水平越来越高。现代人从最初只能满足温饱到现在物质需求越来越多样化，买越来越多的东西，生活节奏越来越快，我们要求生活越来越便利，但我们自己变得越来越懒，所以越来越多的一次性物品替代了原来使用很久的物品。

在2000年以前，我们每个人每天产生1斤左右的垃圾，现在每人每天产生约2斤的垃圾。据预测，未来我们每个人每天可能要产生5斤的垃圾。这个数据大家可能没办法直观感受这意味着什么，换一种表述方式：假设到2050年，中国有8亿城镇居民，每个人每天产生5斤垃圾，它意味着：一天全国8亿城镇居民产生的垃圾就可以填满150个西湖。

垃圾没有地方可以埋了，怎么办？拿去烧吧！2000年以前，国内只有两座垃圾焚烧厂；现在我们有418座垃圾焚烧厂，接下来计划建到585座，如果到了2050年，我们垃圾焚烧厂可能要建到1000座。

没有人希望垃圾焚烧厂建在自己的家门口，这是在全球范围内每天都在发生的事情，还有一个学术词汇叫作邻避效应，即“not in my backyard”，不要在我家后院建垃圾处理厂。

王久良导演在调研中国垃圾村时拍摄过让人触目惊心的照片。

其中一张是小姑娘正在梳妆打扮，她手里的木梳沾了处理完垃圾的污水，去梳理自己打结的头发；还有一个小男孩从废弃的塑料垃圾堆里面捡到一个医疗针头去抽水喝。

我相信大家看到这些图片的时候，都跟我一样，感到震惊和心痛。同时不禁发问，我们制造的那些垃圾最后去了哪里？被怎么样处理了？

我们每个人每扔掉一个垃圾，这个世界上就一定有一个人在为它受罪。垃圾问题不仅仅是环境问题，还涉及到社会公平。对于所有人来说，呼吸同一片空气，看着同一片蓝天，面对环境污染的时候，有任何人敢拍着胸脯说“我可以幸免”吗？

3R理论是减少垃圾“井喷”的门道

过去这几年，垃圾增量的80％到90％来自于我们每天“买买买”造成的快递包装垃圾和“点点点”带来的外卖餐盒垃圾。去年一年，我们消耗245亿个一次性快递塑料袋。245亿个只使用了一次就撕掉了、扔掉了的快递塑料袋。直观来讲，我们把这些塑料袋一个个排起来可以绕地球赤道280圈。

可能很多人说，为什么不把塑料扔到垃圾焚烧厂烧掉呢？塑料燃烧的时候最容易产生包括二 英在内的致癌物质。如果垃圾焚烧厂要求非常严格的话，送进垃圾焚烧厂的垃圾首先一定要把塑料挑出来。

质疑垃圾焚烧厂不行，很多人提议使用可降解塑料。但是现状是，有的市民在网上买了一个据称3个月可以完全降解的塑料袋，可埋了290天后挖出来的可降解塑料袋，除了部分地方破了之外，几乎没有看到降解的迹象。

因为可降解有严格的降解条件，如果我们希望这些降解塑料袋降解，必须把它分出来送到高温、高湿的堆肥厂里才能实现所谓的降解。

如果焚烧不合适，可降解塑料也不是正确的方式，那么到底该怎么解决一年245亿个快递塑料袋呢？

环保领域有个很知名的3R理论，最优先的就是Reduce，即从源头上减量，拒绝买买买，但是这点很无奈，哪怕我自己少买东西，我也没有任何权利去干涉大家买东西。第二步是Reuse，即如果你必须要买东西，尽量用得久一点，重复使用它。如果最后这个东西不得不废弃了，我们希望它可以Recycle，即材料可以回收回来，通过一定的处理再制成新的东西。

如果我们可以提供一种循环使用几十次，最后废弃了还能比较妥当地处置掉、回归自然的产品，这个问题不就可以得到妥善解决了吗？于是我们推出了小蓝袋、小蓝桶和整套的循环体系。

但是大家有没有注意到最重要的一个细节，如果真的希望这个小蓝袋实现循环使用50次，进而替换50个一次性塑料袋，最关键的一个环节是消费者收到了这个循环袋一定要把它归还，如果不归还，所有前面的50次的努力、所有的环保和美好的愿景都是空的。

明天，莫让子孙为我们今天乱丢垃圾而遭罪

有朋友说，现在用快递塑料袋撕烂后就扔掉多方便，如果还要归还就太麻烦了。

我们正在努力让整个归还变得简单。比如，把用于归还袋子的循环桶放在你取快递的地方或者你上班途经的路上。但是无论我们做的多么简单，也比你扔掉一个垃圾要困难。

有人或许也在想，既然归还了，我做环保了，你要不要给我奖励？

现在最常使用的规格尺寸的快递塑料袋，算上运费在内，大概一个一毛钱或两毛钱。但是我们把快递的这个循环袋归还以后，需要专人统一收集处理再派发给卖家，每一次都会产生5毛钱的成本。如果我们采用奖励的方式做环保，它可持续吗？

可以这样解释：2019年马云先生的身价是2387亿。假设今天马云先生也听到我的演讲，他也愿意支持我做环保，把所有的钱都捐出来用于解决快递塑料袋垃圾问题。

我们可以计算一下，如果未来一年网购产生500亿个快递塑料袋，环保成本就是一年250亿元。即便马云先生把所有的钱交给我鼓励大家做环保，也只能维持9.5年。

今天，我们需要理解最重要一件事：环保意味着你的生活会不那么方便，意味着你要承受相对来说更高的成本。否则，那就是随地扔垃圾，所有美好的环保方案都没有办法可持续运行下去。

假设人人都参与进来，我们一年制造的500亿个的快递塑料袋都被循环袋替换，就相当于一年种4亿棵树，一年减少150万吨塑料，相当于阻止了1.4座景山那么多的快递塑料袋垃圾。

其实你知道，我们每扔掉一个快递塑料袋，这个世界上就会有人为此受更多的罪。

其实你知道，我们现在假装漠不关心，假装看不见，我们的子孙后代却要在未来为此买单。