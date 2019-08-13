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掌握这些技巧 选安全卫生的游泳馆“清凉一夏”

2019年08月13日08:35 来源：科技日报

时值盛夏，游泳健身广受欢迎。不久前，国家卫生健康委发布《部分城市游泳池水质卫生抽查不合格场所名单（第一批）》显示，多个城市存在部分游泳场所卫生不达标问题。

哪些技巧能帮我们挑一家安全又卫生的游泳馆？

多地相关主管部门工作人员提醒，普通泳客由于缺乏专业的检测设备，想要挑选一家安全卫生的游泳场馆“清凉一夏”，就必须掌握一定的识别安全指数的技巧。

一是验。广大泳客要主动验看该场所在显眼处是否悬挂了卫生许可证，并检查其是否在有效期内。要尽量及时了解游泳场所卫生量化分级评定等级、水质抽检历史记录、水质实时自检情况，并特别注意场馆安全设备与人员是否到位，藉此选择合适的游泳场所。

二是观。要观察游泳馆是否整洁、明亮、通风，排水沟是否有积水。另外要看池水颜色。如果泳池余氯含量正常，水质优良，那么池水呈现明亮的浅蓝色。而且肉眼看池水应该是清澈透明见底的。

三是闻。就是贴近水面闻水的气味，如果能闻到淡淡的氯气味道，是合格的，药味过浓甚至呛人，则可能有效氯浓度超标。

四是感。下水后如池水水质优良则感觉软，如果感觉硬、涩，甚至身上有瘙痒的感觉，水质可能较差。

此外，据了解，泳客还可通过一些APP查询所在地周边泳池卫生状况，可查询水温、pH值、日均换水率、泳池余氯等情况。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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