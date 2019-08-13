骨折治疗不规范 小心引发并发症

骨折在日常生活中最为常见，尤其是摩托车车主开车时一不小心就容易引发胫骨平台骨折。清远市人民医院骨科二区副主任医师梁华杰表示，胫骨平台骨折患者如果不及时接受规范治疗，可能会引发畸形愈合、创伤后关节炎、膝关节僵硬等一系列并发症。他建议，在手术治疗后，患者也要遵医嘱进行康复训练，这样才能最大程度上恢复术前功能。

胫骨平台骨折患者不少是摩托车车主

车祸，已成为当今社会公害，为城市人口死亡的四大原因之一。车祸造成的伤害大体可分为减速伤、撞击伤、碾挫伤、压榨伤及跌扑伤等，其中以减速伤、撞击伤为多。减速伤是由于车辆突然而强大的减速所致伤害，如颅脑损伤、颈椎损伤，主动脉破裂、心脏及心包损伤，以及“方向盘胸”等。撞击伤多由机动车直接撞击所致。

车祸，同样是导致骨折的一个重要原因。梁华杰说，胫骨平台骨折可由直接暴力或间接暴力引起，包括内外翻及轴向暴力。在他接诊的胫骨平台骨折的患者中，不少都是因为车祸引起的，其中又以摩托车最为常见，“摩托车是皮包铁，很是危险，不少车主因为车祸导致胫骨平台骨折。”

据了解，胫骨平台骨折是下肢常见骨折之一，多发于青壮年男性，但近年来老年人群发病呈递增趋势。据了解，胫骨上端与股骨下端形成膝关节，胫骨与股骨下端接触的面为胫骨平台。胫骨平台骨折是胫骨近端骨折的一种，累及关节面，影响膝关节的力线、稳定、活动。胫骨平台骨折损伤机制复杂，但大多由高能量损伤导致，手术仍是目前临床治疗胫骨平台骨折最有效的方法。因此，术前骨折准确诊断、精确分型及合理制定手术方案对手术的成功具有重要的意义。

梁华杰表示，流行病学显示，胫骨平台骨折占成人骨折的1.9％，其中占老年骨折的8％，在骨折病例中，其中55％～70％为外侧平台，10％～23％为内侧平台，10％～30％为双侧平台。

并非所有骨折都要立即手术

梁华杰介绍说，胫骨平台骨折主要分为6种类型，分别是：Ⅰ型，外侧平台的单纯楔形骨折或劈裂骨折；Ⅱ型，外侧平台的劈裂压缩性骨折；Ⅲ型，外侧平台单纯压缩性骨折；Ⅳ型，内侧平台骨折。其可以是劈裂性或劈裂压缩性骨折；Ⅴ型，包括内侧平台与外侧平台劈裂的双髁骨折；Ⅵ型，同时有关节面骨折和干骺端骨折，胫骨髁部与骨干分离，即所谓的骨干—干骺端分离，通常患者有相当严重的关节破坏、粉碎、压缩及髁移位。

据了解，外伤后膝关节肿胀疼痛、活动障碍，系因关节内骨折均有关节内积血，医生一般会注意询问受伤史，是外翻或内翻损伤，注意检查有无侧副韧带损伤。关节稳定性检查常受到疼痛、肌肉紧张的限制，特别是在双髁粉碎骨折者。在单髁骨折者，其侧副韧带损伤在对侧该侧副韧带的压痛点即为其损伤的部位；在断裂者，侧方稳定性试验为阳性，清晰的膝正侧位X线片，可显示骨折情况，特别对于无移位骨折。

并非所有骨折都需要立即手术，或者说有一些情况，骨折了必须先“养着”。骨折时，很多时候并不单单只伤到了骨头，骨头周围还有软组织。平时不小心崴了脚，都可能肿得很严重。骨折所受到的“冲击”，往往比崴脚来得厉害多了，因此受伤处肿胀的情况会更加明显，软组织的损伤也会更重。

实际上，软组织损伤肿胀时，机体抵抗力下降，细菌容易侵入。不单是术后容易发生感染，手术风险本身也很大。当时立即动刀的意义就失去了，可能还要再次返工，给伤者带来更多的伤害。

功能恢复不能忽视康复锻炼

梁华杰说，一般患者的典型症状就是肿胀、疼痛，活动受限。一旦发生骨折，接下来就会肿胀，此时医生一般不会立即为患者进行手术，而是采取措施消肿，消肿后再开展手术进行治疗。治疗原则一般是恢复膝关节的外形轮廓，轴向对线，膝关节的稳定性以及膝关节功能活动。

他介绍，治疗方法包括非手术治疗和手术治疗。其中非手术治疗适应于胫骨平台骨折无移位或者骨折塌陷小于2毫米，劈裂移位小于5毫米，包括石膏固定、牵引等。手术治疗则适应于胫骨平台骨折的关节面塌陷超过2毫米，侧向移位超过5毫米，合并有膝关节韧带损伤及有膝内翻或膝外翻超过5°时。

“骨科二区经治的大量复杂胫骨平台骨折患者，均取得良好疗效。”梁华杰说，胫骨平台骨折患者要想恢复原先的功能，不能忽视康复锻炼。

据了解，在骨折手术后过一段时间，可以进行康复的训练，早期的物理治疗对于功能的恢复非常重要。骨折会有一个血肿炎症机化期，如果这段时间不能及时消除血肿，不能进行功能性康复锻炼，那么，这样不但会影响自身骨折的愈合，甚至还会造成相应肢体的功能丧失。

康复训练是一个非常漫长的过程，可以说是需要贯穿整个康复过程。患者可以在出院之后根据医嘱来进行自行锻炼，定期进行复查，锻炼的时候一定要以科学的方式循序渐进，绝对不可蛮干。同时，定期到医院复查，时刻了解自己身体状况的最新进展。

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胫骨平台骨折

可能引发的并发症

畸形愈合

由于过早负重致胫骨内髁或外髁的塌陷，内固定不牢靠，粉碎性骨折有缺损，未充分植骨造成畸形愈合，当膝内翻>5°，外翻>15°，患者行走时疼痛。

创伤后关节炎

胫骨平台骨折后创伤性关节炎的发生率仍不十分清楚，但已有多位学者证实，关节面不平滑和关节不稳定可导致创伤后关节炎。

膝关节僵硬

胫骨平台骨折后膝关节活动受限比较常见。这种难治的并发症，是由于伸膝装置受损、原始创伤致关节面受损以及手术的软组织暴露所致。术后的制动使上述因素进一步恶化，一般制动时间超过3至4周，常可造成某种程度的关节永久性僵硬。