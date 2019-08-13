汞超标1万倍的化妆品“美白”了谁

在美容院花3000元买下一套宣称“效果显著”的化妆品，连续使用数日后竟引发肾病，直至一度昏迷被送进ICU。遭此飞来横祸的江苏兴化市民王女士果断报警，在司法机关的共同努力下，一个汞超标1万倍的“美白”化妆品的生产和销售网络被曝光。

7月12日，这起特大生产、销售伪劣化妆品案二审宣判，14名被告人和两家被告单位均因生产、销售伪劣产品罪获刑，两名主犯段念（化名）和李志明（化名）均被判处有期徒刑7年，并处罚金25万元。

针对本案中暴露的化妆品监管漏洞，兴化市人民检察院于8月1日向市场监督管理部门发出检察建议，建议加强对美容行业的监管，切实保护消费者的健康安全。

出乎意料的“美白”效果

虽然已经过了青春期，但痘痘仍驻留在脸上，给王女士平添了不少烦恼。2017年11月，王女士在朋友推荐下，来到兴化市一家中药美容院，提出祛痘需求。

美容院老板立即承诺，并力荐一套“中医堂”美容化妆品，称其中不仅包含祛痘水、祛痘无印霜洗面奶，更有美白效果显著的神仙水、净白无瑕焕颜霜，还有美容院按照套餐调制的中药面膜。此后，王女士坚持每天去做美容。

半个月后，王女士脸上的痘痘果然少了不少。在美容师建议下，王女士改为两天一次美容，并买了一套“中医堂”化妆品回家使用。

没想到使用数次后，王女士脸上开始过敏，后来全身开始浮肿。2018年2月4日，王女士到江苏省中医院检出肾病，原因竟然是汞中毒。在这期间，她突发昏迷被送入ICU抢救半个月。随后，王女士选择报警。

2018年3月3日，泰州市食品药品监督管理局会同兴化市公安局，对涉事美容店进行检查，查获相关化妆品并进行检测，结果令人瞠目。国家明令在化妆品中添加汞不得超过1mg/kg，而“中医堂”系列化妆品汞含量竟达2193mg/kg~13448mg/kg。

同年3月9日，兴化市公安局对该案立案侦查，迅速抓获“中医堂”系列化妆品的供货方赵某、袁某。2018年4月，供货源头段念、李志明等9人及其他涉案人在广州等地相继落网。

由于该案案情重大，涉案伪劣化妆品销售区域涉及江苏、辽宁等近20个省市，2018年5月23日，国家市场监督管理总局专门派员督办该案。

“美白”化妆品的生产和销售“暗道”

警方调查发现，造成王女士汞中毒的“中医堂”系列化妆品，是层层转销至美容院的，最后的源头指向“广州煊宝生物科技有限公司”（以下简称“煊宝公司”）。

今年30岁的段念大学毕业后在化妆品销售行业混迹数年，2016年1月在香港注册了香港亿霖生物科技公司（以下简称“亿霖公司”），并在广州市实际经营进行化妆品销售。

2016年7月，段念结识了化工工程师李志明，两人共同出资注册成立煊宝公司。

表面上看，煊宝公司依法取得营业执照及化妆品生产许可证，但在合法业务之外，段念和李志明还秘密商定了一条“美白”化妆品的生产和销售“暗”道。

在化妆品里添加汞能增加美白效果，是段念谙熟的业内潜规则。而李志明则是熟练掌握添加技术的业内人士。经两人商议，李志明负责研发和生产半成品，段念则负责产品的分装和销售。

起诉书显示，李志明的妻子阳某名义上是煊宝公司质检员，实际上负责的是采供“丽粉”（即氯化氨基汞），2015年就跟着李志明工作的欧阳某负责在乳化好的化妆品半成品中加入“丽粉”。另外还有两人根据段念指派，负责灌装、包装和发货。

2016年10月至2018年4月间，添加了神秘 “丽粉”的1号霜、3号霜在广州市白云区大朗镇某工业区一家废弃工厂的车间里生产，再灌装到精致的小瓶子里，包装成不同品牌销售。

由于美白见效快，立即受到客户及美容院追捧，订单量急剧上升。其中就包括亿霖公司售卖的悘黛芙、颜倾心、卡密莱雅等品牌。

在市场开拓上，段念颇下了一番功夫，因为这种“三无”化妆品是不能通过正规渠道上架销售的，产品销路被定位在美容院。

于是，他雇用了一批年轻女孩，经过培训成为美容导师，下派她们到各个省市给代理商和美容院做培训，推荐产品。如果能卖出产品，还能获得3%的提成。

该公司内部分工也相当精细，设有行政部、运营部、销售部、设计部、财务部等多个部门。

案发后，警方在担任设计部负责人郭某的电脑中提取到50份化妆品检验报告。经检测，仅3份内容真实，其余47份均系伪造。

除售卖成品外，段念和李志明还将1号霜、3号霜直接售卖给吴某等多名下线，其中吴某等人更是利用自己经营的重庆明皓化妆品公司（以下简称“重庆明皓公司”）实施单位犯罪。

加强对化妆品消费“神秘王国”的监管

由于该案案情重大，犯罪人数众多，内部分工复杂，兴化市人民检察院第一时间派员介入，成立办案组，引导公安机关侦查取证。2018年5月25日，检察机关以生产、销售伪劣产品罪依法批捕段念、李志明等8名犯罪嫌疑人。

在对该案的深入审查过程中，检察官还发现，煊宝公司涉嫌单位犯罪，遂立即向公安机关发出《要求说明不立案理由通知书》，监督立案。

2018年12月31日，检察院以生产、销售伪劣产品罪对段念、李志明等14人以及煊宝公司等两家被告单位向兴化市人民法院提起公诉。

检察机关指控，煊宝公司以不合格产品冒充合格产品，销售金额在50万元以上，段念、李志明等人系单位直接负责的主管人员，系主犯；阳某、欧阳某、孙某等人帮助生产、销售不合格产品，系从犯。

2019年3月26日，兴化市人民法院对该案作出一审判决。判决采纳检察机关指控意见，以生产、销售伪劣产品罪分别判处段念、李志明有期徒刑7年，并处罚金25万元；对具有从犯、坦白等法定从轻处罚情节的阳某等人分别判处缓刑，并处罚金。两家被告单位中，煊宝公司被判处罚金50万元，重庆明皓公司被判处罚金25万元。

段念、李志明不服一审判决，提出上诉。7月12日，泰州市中级人民法院二审维持原判。

办案中，检察官发现，化妆品销售分为“日化线”和“专业线”两种，前者的销售市场主要针对零售市场，以百货公司、超市等为主，监管较为严格；后者则主要由生产厂家通过代理商，将产品直接打进美容院，并向美容院提供售后服务，由此形成了一个化妆品消费的“神秘王国”。

这些产品中，未取得批准文号的“三无”化妆品占据相当比例，供货商提供的所谓质量检测报告则真伪难辨，而监管则存在明显缺位。

8月1日，兴化市人民检察院向该市市场监督管理局发出检察建议，建议加强对美容行业的管理，对美容市场进行整顿，定期采取抽查等方式对美容院销售或使用的相关产品进行检查，并及时向公安机关移送案件线索。（通讯员 卢志坚 管莹 记者 李超）