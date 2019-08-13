打呼噜就是睡得香 也可能是呼吸暂停？

打鼾不是一种疾病，但它可能是有其他更严重问题的症状。来自美国“自然母亲”网站的文章对我们为什么会在睡眠时打鼾做了详细的分析。

当你进入深度睡眠状态时，身体中的肌肉放松，包括口腔里的肌肉。有时它们太放松，以至于部分阻塞呼吸道，造成振动，这就是打鼾。

在某些情况下，打鼾是由一个人独特的口腔解剖结构引起的。例如，低而厚的软腭或异常长的悬雍垂（俗称“小舌”，是口腔后缘正中游离的小圆锥体）。有时，打鼾是由于鼻塞（如慢性充血）、睡眠呼吸暂停，甚至饮酒造成的。

呼吸道越狭窄，气流通过时的力量就越强，在喉咙组织中造成振动；振动幅度越大，打鼾声音就越响。

尽管健康人偶尔也会打鼾，但也有些良性或更严重的原因造成打鼾。

睡眠呼吸暂停或导致心脏病

睡眠呼吸暂停是打鼾最严重的潜在原因。睡眠呼吸暂停的人在睡觉过程中一次又一次地停止呼吸。它的特点是打鼾声音特别响亮，当呼吸瞬间停止时，又出现短暂的沉寂。此时，睡眠呼吸暂停的人通常醒来大口喘气。

根据美国国家睡眠基金会的说法，睡眠呼吸暂停发生在约一半大声打鼾的成年人中。睡眠呼吸暂停患者的呼吸道非常放松，一次关闭长达10秒钟，每小时至少关闭5次。在很多时候，这个问题是被与他们同床共眠的伴侣发现的，通常由睡眠专家进行的专门测试来确诊。

当患者接受测试时，要在脖子和脸上安装感应器来测量他们在睡眠期间停止呼吸的频率。这种测试可以准确地诊断出问题所在，以便及时进行治疗。

治疗睡眠呼吸暂停是非常必要的，因为它引起的不仅仅是烦人的打呼噜声，还会引起睡眠紊乱和氧气流量减少，从而导致抑郁、记忆问题、中风、骨质疏松症，甚至心脏病和癌症。

睡眠呼吸暂停的治疗通常涉及使用持续气道正压通气（英文简称为CPAP）机，它要求患者在睡眠时佩戴这种仪器。它是一个面罩，连接一根管子，管子将空气吹入患者的鼻子或嘴，以保持呼吸道在睡眠期间打开。

有时，也可以采用外科手术来修复解剖结构上的问题，例如扁桃体或腺样体肥大。这种疗法最常用于儿童，他们经常有扁桃体和腺样体肥大，虽然这并不总是导致睡眠呼吸暂停。对于超重人群来说，减肥能缓解这种情况。

这些情况也能让你打鼾

鼻塞 当你的鼻子被堵住（不管是感冒还是过敏）而无法通过它呼吸时，不得不用嘴呼吸，这会引发打鼾。服用抗组胺药或使用类固醇鼻喷剂有助于缓解鼻塞。

鼻中隔偏离 有时，把一个鼻孔和另一个鼻孔隔开的鼻中隔可能弯曲或偏离中心，这可能会造成打鼾。正常人的鼻中隔很少完全处于正中位置，多数稍有偏曲。如果你有严重的问题，如慢性鼻窦感染和呼吸问题，医生可能会建议服药，甚至做手术。

饮酒 酒精是一种肌肉松弛剂，使呼吸道肌肉比正常情况下放松得更多。就寝前饮酒会造成打呼噜。服用镇静剂也有类似的效果。

上了年纪 随着年龄的增长，肌肉愈发松弛，使打鼾现象在老年人群中更加普遍。

改变生活方式

告别“鼾声如雷”

在医生排除了严重的健康隐患后，你可以尝试一些验方，以防止打鼾。

侧睡 当你仰卧睡觉时，舌头会掉进喉咙，部分阻塞呼吸道。有些人成功地把网球缝到睡衣上方的后部，以防止他们用仰卧的姿势睡觉。

抬起床头 把床头抬高约10厘米也能起到帮助作用。

尝试使用通气鼻贴 它能扩张鼻腔，改善鼻腔阻塞引起的睡眠呼吸暂停。

减重 超重往往与打鼾有关。多参加体育运动能保持健康的体重，从而减轻打鼾。

戒烟 吸烟会增加打鼾的风险，而且会加重打鼾。

保持充足的睡眠 成年人每晚至少要睡7个小时。当你过度疲劳时，会睡得更深，这可能会引发更多的打鼾。

只要不是由睡眠呼吸暂停引起的，打鼾就不是一个令人担忧的问题。如果你还有其他症状，如白天昏昏欲睡或早晨头痛，就需要让医生找到根本原因。编译/刘向春