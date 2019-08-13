做好提升泳池水质“加减法”

炎炎夏日，到泳池中一展身手可以说是最为舒爽的活动之一了。现在，无论是小区里还是地铁站旁，配备泳池的活动场所并不少。较之找不到泳池，目前摆在游泳爱好者面前的问题是选择哪个泳池。但近日，有记者委托第三方专业检测机构对广州市12个游泳池的水质进行取样和检测，发现有6个泳池的水质不达标，主要存在余氯、尿素、菌落总数、大肠杆菌不达标的情况。试问这种条件，如何叫“泳客”们游得舒心？

泳池水质差，可不单是水质浑浊影响到游泳体验的问题，更关系到游泳者的身体健康。循环更新不畅的池水，除了会给游泳者的皮肤带来伤害，还可能会传播很多疾病，如流行性结膜炎（红眼病）、咽结膜热、癣、传染性肝炎、外耳炎（游泳耳）等。因此，提升泳池水质，并不是一件小事。

要求水质达标，并非苛求泳池中的水纤尘不染，完全“无菌”。我们知道，水质的好坏，受很多方面因素的影响。传输过程中的管道污染、空气和悬浮物中的细菌污染、游泳者自带的微生物等都会让泳池水质处于一个动态更新的状态中。

要让水质在动态更新的过程中相对稳定地达到较高水准，就要求各方共同做好对泳池水的“加减法”。对于泳池经营方来说，要做的“加法”在于多检测、多清洁，及时更新池中水，也要做好消毒换水工作并为游泳者提供更全面的消毒设备；而相应的，经营方能够做到的“减法”，就在于控制泳池中的人流量，避免让泳池处于超负荷的状态。而对于相关部门而言，也要积极做好加强监测这道“加法题”，进一步加大监督执法力度，认真督促游泳场所经营者加强泳池卫生管理。至于游泳者，也不要忽略了自己对泳池水质的影响，至少要从自己做起，减少污染，这种“减法”包括了注意遵照禁泳提示、泳前先淋浴、进入游泳池前过浸脚池等小习惯，只要做到这些小改变，就能够为共同维护泳池水质卫生做出自己的贡献。