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“唱”好垃圾分类“宣传歌”

胡俊

2019年08月13日08:18 来源：广州日报

最近坐地铁，眼球总是自动会被一幅巨大的绿色广告所吸引，这幅垃圾分类广告在告诉每一位路人：垃圾分一分，环境美十分。广州全市上下正再度掀起垃圾分类行动新高潮，各类垃圾分类宣传广告、海报也在地铁站、公交车候车亭、居民楼、写字楼以及各大媒体平台上“全面开花”。要做好垃圾分类，必须让垃圾分类观念深入人心。所以，垃圾分类“宣传歌”要“唱”好。

首先，要“唱”得广。正如有广州市民称赞此次的垃圾分类宣传，“垃圾分类宣传就是要‘铺天盖地’，要形成社会氛围，引起大家关注和重视，全社会共同参与”。

其次，要“唱”得细，要在广的基础上将工作做深、做细。一本“万能”的垃圾分类小册子必不可少。广州已经发布了最新版居民家庭生活垃圾分类投放指南。今后还可以将指南不断细化、直观化，让指南更易懂，更方便操作。据说日本有些地方的垃圾分类小册子条款多达500多项，民众只需对照着就能精准地进行垃圾分类，完全不会“蒙查查”。日本许多地方还特别制作了面向外国人的多语种宣传资料，让垃圾分类“不留死角”。除了小册子，知识普及和观念普及活动也很重要。各大社区应及时开展别开生面的现场活动，让民众在参与、体验中学习知识，感受垃圾分类的好处。

最后，还要“唱”得新。此次垃圾分类宣传在“新”上颇费心思。例如广州日报的做法，将寻觅社区垃圾分类达人，通过达人故事，分享垃圾分类经验。再例如广州塔的做法，将在塔身上滚动发布垃圾分类公益广告。不妨借鉴一下其他地方的垃圾分类宣传经验，再多一些创新和趣味。大家已经认识到，垃圾分类教育，应从娃娃抓起。那么，怎么从娃娃抓起呢？除了学校教育、家长言传身教外，卡通形象的影响也不容小觑。日本就曾借助蜡笔小新成功地进行垃圾分类教育，我们何不也尝试选择知名的卡通形象充当“垃圾分类教育使者”呢？

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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