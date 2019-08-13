台风天外卖平台 应停止派单

8月10日21时许，上海市第六人民医院抢救室收治了一名触电的外卖送餐员。据介绍，死者40岁，当晚顶着台风天和大雨在田林路附近骑着电瓶车送外卖，由于道路积水过深，他为了送外卖强行驶入，造成电瓶漏电，不慎触电，送到医院抢救室时，已没有了生命体征。目前，公安部门正在对该名死者的确切死亡原因作进一步调查。（8月12日《看看新闻》）

超强台风“利奇马”威力巨大，沿途造成极大的破坏，已有数十人死亡和失踪，直接经济损失上百亿。而外卖员因触电身亡的悲剧事件，则属于台风衍生的次生灾害，本可避免发生的，令人感到非常惋惜和悲痛。

事实上，在各地台风预警发布之后，部分外卖平台就在APP上公告，基于安全考虑停止运营，微博上亦发起了相关话题讨论，绝大部分网友赞同外卖停止派单，并声称宁可不点单，也要确保外卖小哥的安全。可见，在天气恶劣的情况下，外卖停业并不会造成负面影响，用户都能够理解和支持，毕竟在生命与生意这两个选项里，答案不言自明。

然而，此次外卖员触电身亡事件发生后，有网友曝光并非所有外卖平台停业，仍然有个别外卖平台站点，在台风天照样经营，甚至以罚款、开除等强迫外卖小哥送餐，并禁止请假，要求将电瓶车容易漏电的地方用胶带缠一下。显然，如此不顾员工生命安全的做法，不仅涉嫌违法行为，违背防台预警措施，亦是在漠视生命，有失商业道德伦理，应受到监管部门的惩罚，以及社会舆论的谴责。

因此，各地政府部门需要高度重视，对外卖、快递、网约车等新业态，要加强安全防范教育工作，在台风、暴雨、暴雪等恶劣天气环境下，要求其必须暂停运营，以确保员工的生命安全。监管部门做好巡查监督工作，在恶劣天气时，对相关平台进行监测，在发现违规运营时，即刻叫停并予以处罚。