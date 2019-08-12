垃圾分类指南应成为家庭必备知识

据本报昨日报道，有关部门日前发布了2019年版《广州市居民家庭生活垃圾分类投放指南》。据介绍，新版分类指南较以往有较大幅度修改，列举了四大分类的100多种细目。不仅如此，广州近期还会配套发布更细致的分类细目，条数超1800项。有关部门还将发布网络小程序和APP等。

垃圾分类愈来愈细化，未来将细化到1800项，恐怕有的人一听就会觉得头大，也难免发牢骚说点风凉话，甚至还可能会有质疑的声音。但平心而论，作为垃圾分类的基础性工作，指南细化有其合理性，值得肯定和提倡。而且，随着垃圾分类工作的推进，类似指南还将不断完善。

垃圾分类的核心理念不外乎减少城市垃圾总体排放量和提高废物的循环利用，且两者是互为依托和相辅相承的。垃圾分类越细，定位越明确越清晰，便越有利于其后续处理与回收再利用。而废物回收的循环利用率越高，城市垃圾的总排放量便越少，也更有利于环境保护。

垃圾分类的细化，其实也与生活的繁杂密切相关。诚如目前划分的四个大类，假如没有详细指南，普通居民是很难一一分清其中界线的。譬如餐厨垃圾，一般人理解凡在厨房或餐饮时形成的垃圾肯定都归到此类，但实际上有些是归到其他类——如玉米棒、骨头贝壳、榴莲壳等。又如可回收垃圾，究竟哪些可回收，如何区分哪些可用哪些不可用，更需掌握一定的专业知识。

而今虽然有了详尽细致的垃圾分类指南，但如何走进每个家庭还面临更大的挑战。垃圾分类在广州试点多年，若到街头做个随机调查，看看人们对垃圾分类的认知，恐怕许多人都会“蒙查查”。究其原因，还在于以往的推广宣传力度不足，普及面有限。有些推广往往浅尝辄止，让人不明所以。

在这一点上，确应向上海学习，不动则罢，动则要“大阵仗”。说人海战术也好，说群众运动也罢，总之宣传推广要轰轰烈烈，不留死角，要走进每个家庭。“指南”如果不能真正落地，就如同废纸一张。这方面的组织动员显然远远不够，仍有诸多空白与疏漏。如摆放在小区的分类垃圾桶，目前都只有大类区分，完全可在其上标明细分指南。

垃圾分类对城市管理是一项十分艰巨的工程，而这万里长征的第一步，则是让市民尽快懂得如何分类。对此，要充分利用现代社会的网络传播特点，运用一切传播手段普及推广，同时，充分调动社会各界的力量，让志愿者、督导员等上街进小区，做艰苦细致的推介；还应将垃圾分类知识纳入公共教育中，让孩子在幼儿园就掌握此项技能。总之，要让“指南”为垃圾分类奠定坚实的基础。

（作者是本报首席评论员）