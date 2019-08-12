夯实基本医疗保障 提升百姓获得感

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，把脱贫攻坚当成一项重大政治任务，摆到了治国理政的突出位置，打响了一场史无前例的脱贫攻坚战。5年多来，重庆卫生健康系统扎实推进健康扶贫工作，建立基本医疗“七道保障线”，精准实施“三个一批”，因病致贫返贫减少14.84万户、减少了85%。

今年4月，习近平总书记视察重庆，召开解决“两不愁三保障”突出问题座谈会。为贯彻落实座谈会精神，重庆市卫生健康委围绕“4个确保”，推进健康扶贫工作，努力实现“基本医疗有保障”，减少因病致贫返贫。

完善服务体系

确保“看得上病”

习近平强调，没有全民健康，就没有全面小康。要把人民健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

贫困地区医疗设施薄弱，既导致一些常见病、慢性病得不到及时救治，也导致异地就医，增加交通、食宿等其他支出。确保“看得上病”，我们坚持精准施策，全面提速基层基础建设。在县级医院、乡镇卫生院深化“美丽医院”建设，改善就医环境，提升服务能力。村卫生室实施“三个一批”建设：改建一批，实现面积达标、功能完善、布局合理；共建一批，对人口少、面积小的行政村，通过邻村共建，设置村卫生室；搬迁一批，对设在自住房或租赁房的村卫生室，搬迁到村级公共卫生服务中心，在今年年底前，所有村卫生室实现标准化。

完善分级诊疗制度，推进紧密型医共体，扩大医通、人通、财通“三通”试点，构建以县级公立医院为龙头、乡镇医疗卫生机构为支撑、村级卫生室为基础的医疗服务体系，确保县域内就诊率达90%。完善健康扶贫动态管理系统，及时更新基本信息。建立“一人一策”工作台账，针对大病患者，完善大病临床路径、诊疗方案和质控指标，提高贫困患者治愈率，今年将大病专项救治病种增加到30种，到2020年，覆盖贫困人口主要大病病种。针对慢病患者，提升签约服务质量，实现应签尽签。针对地方病、传染病、职业病等其他疾病患者，提供“点对点”上门服务，落实“一对一”帮扶，确保得到及时救治。

提升服务能力

确保“看得好病”

习近平强调，要从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，通堵点、疏痛点、消盲点，全面解决好同老百姓生活息息相关的教育、就业、社保、医疗、住房、环保、社会治安等问题，集中全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。

确保“看得好病”，就要全力提升基层医疗服务能力。在县级，我们加强学科建设，补齐麻醉、精神、儿科等短板，推广中医药适宜技术；在乡级，我们推行“县聘县管乡用”，开展卫生人员轮训，到2020年，所有乡镇卫生院都有全科医生；在村级，我们推行“乡聘村用”，实行卫生院派驻、定期巡诊等，确保今年实现村村都有合格村医。

我们还以三甲医院为龙头、区县综合医院为节点、乡镇卫生院为支点，加强了远程诊疗服务，力争今年实现贫困地区乡镇卫生院远程读片、远程心电、远程会诊全覆盖。同时，我们继续加大对口帮扶力度，加强“组团式”帮扶和“一对一”帮扶，深化“鲁渝协作”，抓好“集团扶贫”，集中优势资源，打好帮扶“组合拳”。

统筹医保政策

确保“看得起病”

习近平指出，基本医保、大病保险、医疗救助是防止老百姓因病返贫的重要保障。这个兜底作用很关键。脱贫攻坚明年就要收官，要把工作往深里做、往实里做，重点做好那些尚未脱贫或因病因伤返贫群众的工作，加快完善低保、医保、医疗救助等相关扶持和保障措施，用制度体系保障贫困群众真脱贫、稳脱贫。

保基本、兜底线是健康扶贫的基本原则，既要坚持全面覆盖、一户不漏，也要合理确定保障水平，避免吊高胃口、难以为继。确保“看得起病”，我们突出三个坚持，强化政策保障。坚持全面覆盖，积极配合医保、民政、残联等部门，落实贫困人口参加基本医保缴费资助政策，做到“一户不漏”；扩大“先诊疗后付费”定点医院范围，完善“一站式结算”平台综合功能，实现贫困人口身份信息自动识别，报销金额自动核定，让数据多跑路、群众少跑腿。坚持标准不变，量力而行，实事求是，确定保障水平，既不拔高、也不降低，贫困人口住院合规医疗费用自付比例控制在10%以内；重特大疾病、慢性病门诊合规医疗费用自付比例控制在20%以内；医保目录外费用占总费用比例不超过10%。坚持公平普惠，探索贫困边缘人口支持政策，避免引发贫困户和非贫困户之间的“悬崖效应”。

强化健康促进

确保“少生病”

习总书记指出，脱贫攻坚战进入决胜的关键阶段，务必一鼓作气、顽强作战，不获全胜决不收兵。

根治因病致贫返贫，必须强化健康理念，提升健康素养，营造健康环境，让贫困群众少生病、不得病。确保“少生病”，我们坚持抓好三个方面，筑牢疾病防控屏障。抓好健康教育，全面实施贫困地区健康促进三年攻坚行动，继续开展健康教育“五进”等主题活动；健全健康教育工作网络，提升健康教育覆盖面，引导居民养成健康生活方式。争取到2020年，全市城乡居民健康素养水平达到20%。抓好农村人居环境整治，深入开展爱国卫生运动，加强水源地标准化管理，强化农村饮用水水质监测，统筹推进“厕所革命”，全年改建农村户厕37.5万、农村公厕1000座 ，农村卫生厕所普及率达78%以上，贫困区县农村卫生厕所普及率达73%。抓好疾病防控，落实14类基本公共卫生服务项目，加强艾滋病防治工作，健全疾病监测网络，扩大传染病、慢性病等疾病的监测覆盖面；全面实施地方病专项防治三年攻坚行动，优先为贫困患者实施结核病防治“集中服药”项目。