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暑假安全警钟为何敲不响

吕路非

2019年08月12日16:06 来源：健康报网

来自河南省罗山县政府新闻办公室的消息，8月7日傍晚，该县潘新镇李桥村6名留守儿童在村中池塘摘菱角时不慎落水溺亡。目前善后和调查工作正在进行。（8月8日新华网）

刚闻陕西省甘泉县5名初三学生不幸溺亡，又闻6名留守儿童不幸溺亡，真是让人伤心不已。为什么夏季学生溺亡警钟总是敲不响呢？中小学生的暑假安全之痛该如何化解？

一些地方不是没有采取相应的防范措施，只是这些措施一般都停留在出台禁游令、竖立警示牌、张贴警示标语上，很少人去监督抓落实。于是，一些中小学生把它们当摆设，置之不理，我行我素，禁游令、警示牌沦为苍白无力的“稻草人”。

抓落实、抓监管，并不是没有办法。珠海市斗门区曾在各个游泳黑点喷涂和竖立禁游警示牌，并制成环绕学校网状分散的黑点地图，关键是每天派专人反复巡逻，巡查时间持续至10月份。这种既竖警示牌，也落实监管责任人，把行动与责任有机结合的做法，更有实效，更能保障中小学生夏季的人身安全，值得借鉴。

另外，社会有关部门和组织，应该竭力为中小学生暑假提供安全、健康、文明的娱乐活动场所，丰富他们的暑假生活。只有各地政府和社会各界行动起来，担当起保护中小学生的社会责任，才能保障他们过一个安全、充实、健康的暑假。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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