孕妇穿防辐射服有必要吗

生活中经常会遇到这种情况：孕妈妈们问，我是在电脑前工作的，需要穿防辐射服吗？辐射对宝宝有影响吗？要回答这类问题，首先要了解什么是辐射。

辐射是一个物理学名词，它是指能量以某种波或粒子的形式向外播散。我们所处的空间中无时无刻不存在辐射。比如产科医生会告诉孕妈妈，要适当晒晒太阳，防止缺钙，这个太阳浴的阳光也是一种辐射；准妈妈在家烧饭，天然气灶的火苗散发的热量也是一种辐射；用手机聊天，耳朵所接收到的声音也是一种辐射等。

没有必要谈辐射色变

物理学家发现，自然界中的一切物体，只要温度在绝对温度零度以上，都以电磁波和粒子的形式时刻不停地向外传送热量，这种传送能量的方式就是辐射。由此可见，谈辐射色变其实是没有必要的。

辐射一般分为电磁辐射和电离辐射，上面所说的基本都是电磁辐射。它的特点是能量以某种波的形式向外传播，比如光波、声波、红外波、电磁波等。其实孕妈妈们所害怕的那种辐射应该是电离辐射。这种能量是以某种粒子的形式传播，比如我们经常听说的X线、伽马刀以及传说中的乘飞机时在高空遭受的辐射等。

这里特别要指出的是，医院里使用的超声波诊断仪，发射的是一种声波，不是离子辐射。到目前为止，包括A型、B型及多普勒超声在内，从来没有因为使用超声诊断而发生胎儿损伤的报道，因此，孕期使用超声波诊断是安全的。核磁共振机器发出的是一种电磁辐射，剂量对于孕妇和胎儿也是安全的。在欧美国家，诊断产前胎儿畸形的金标准就是核磁共振，级别要在超声诊断之上。

谈辐射安全性不能离开剂量

那么对于备孕的和已孕的妈妈们，是否可以说电磁辐射是安全的，电离辐射就是不安全的呢？目前，医学界对于电离辐射对孕妇和胎儿的影响有一些研究，而电磁辐射对孕妇和胎儿的影响的研究基本没有。大家要记住一句话，不管是什么类型的辐射，不考虑剂量谈安全性都是“耍流氓”。任何事情的质变都是量变的积累,没有量变，就没有质变。不管是电磁辐射还是电离辐射，在某个一定的剂量之内都是安全的，而超出了这个剂量就是不安全的。单次的X线剂量对于胎儿来说是安全的，但是反复多次或一次大剂量的照射对于胎儿是有致畸或提高日后恶性肿瘤发生率的。

在日常生活中，各种各样的生活电器都会发射电磁波，这是一种电磁辐射。大部分电器，比如照明设备的辐射都是安全的，而微波炉、电磁炉这一类电磁辐射剂量偏大的设备在备孕及早孕期还是应该避免使用。长期使用手机接听电话对成人的中枢神经系统也会有影响。

电视机和电脑屏幕发射电磁波的部位主要位于屏幕的后方，正对屏幕的方向辐射强度并不大，所以在使用它们的时候，应该距离它们在40厘米以上，间隔两三个小时，要休息一会。长期把笔记本电脑或iPad放在腿上用的方式是不可取的，因为这样比较靠近腹部，长时间使用是否会造成影响是不确定的。

穿防辐射服不如远离辐射源

生活中的大多数环境辐射是在安全范围内的，没有必要穿着防辐射服，只有在机房或大量电子设备环境中工作的人才有必要穿防辐射服。一般的室外活动时，穿了防辐射服反而会屏蔽一些对身体有益的，比如红外线等，而即使穿了防辐射服，也并不能完全屏蔽辐射，所以穿防辐射服不如远离这些环境。