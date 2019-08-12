“康复宝细胞营养代谢生物技术”科技成果评价发布会在京举办

8月10日，由中科院细胞生物研究所原所长郭礼和教授主持的《康复宝细胞营养代谢生物技术》科研项目，顺利通过了由中国生命关怀协会医学科技促进委员会组织的科技成果评价。

评价会上，原海军卫生部副部长、中央保健委员会专家丁青艾教授作为评审专家，在保健、心血管疾病防治领域造诣很深，丁教授指出：＂随着中国老龄化社会的发展，受环境、食品安全、生活方式等各种因素影响，加之人们对疾病预防意识重视不够，导致心脑血管、肿瘤等发病率高，我们需要这样的科技成果为国家排忧解难＂。

第二军医大学陈玉林教授致力于改善老年衰弱及提高老年人生命质量临床研究，此次评审会上强调：＂老年人的生命质量需要得到全社会的关注和重视，是社会问题，郭礼和教授的这项成果，为改善老年人的生命质量，让老年人拥有一个快乐的晚年，提供了很好帮助和支持，实践应用也证实了这一点＂。

同为评审专家的解放军总医院心血管内科副主任骆雷鸣教授，针对疾病治疗过程中营养支持的重要作用发表了意见。据骆教授介绍，药物是解决疾病的症状，疾病的康复离不开有效的营养支持，在发达国家营养治疗甚至提高到与药物治疗同等的地位，郭礼和教授的这项成果通过改变蛋白质的吸收途径，为促进疾病的康复，提供了很好的解决方案与营养支持。

此次科技成果评价会上，与会专家经过研读材料，聆听汇报，提出问题，探讨研究，最终认为该项科研成果为国内首创、国际领先，很好的解决了大分子多肽口服吸收的世界难题, 并为促进人类慢性疾病的康复、延缓衰老提供了新的解决方案与途径。