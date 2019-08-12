你健康吗？自测“五快三良好”

据2018年中国国民健康与营养大数据报告分析显示，慢性病、恶性肿瘤将成为威胁中国人健康的致命因素。数据显示，超重或者肥胖症有7000万到2亿人，脂肪肝患者约1.2亿人，糖尿病患者达到9240万人，平均每10秒就有一个人罹患癌症，平均每30秒就有一个人罹患糖尿病。

“过去10年，平均每年新增慢性病例接近2倍。肥胖人口将达到3.25亿，未来还将继续增长。”陈济安介绍，不少人会有认识误区，以为表面上没病没灾就是健康。事实上，健康不仅是没有疾病和伤痛，而且是个体在身体上、精神上和社会上的完美状态。

陈济安称，衡量是否健康，市民可以参照“五快、三良好”。

五快，指的是吃得快、走得快、说得快、睡得快、便得快。

吃得快：食欲好，不挑食不偏食，能较快地吃完一顿饭，没有难以下咽的感觉；

走得快：行动自如、协调、步履轻盈；

说得快：语言表达正确，说话流利；

睡得快：入睡快，睡得深，醒后精神饱满，头脑清醒；

便得快：有了大小便能很快排泄完，便后感觉轻松自如，无便后疲劳感。

三良好，指的是良好的个性，良好的处事能力，良好的人际关系。

良好的个性：性格温和，感情丰富，具有坦荡的胸怀与心境，没有经常性的压抑感和冲动感。

良好的处世能力：看问题客观现实，具有自我控制能力，能适应社会环境，对事物的变迁能保持良好的情绪。

良好的人际关系：能够用宽容、理解、爱的态度与人交往，能助人为乐、与人为善。

重庆百岁老人1573人，女性更多

“吃、喝、抽、吸、嫖、赌”等生活方式和行为因素都将出卖自身健康。

“吃得太油、太咸、太甜，将会引发肥胖、冠心病、脑血管等疾病。”陈济安称，而喝酒过度成酗酒，容易酿成酒精中毒、脂肪肝等，抽烟则会引发肺部疾病、心血管疾病等多系统疾病。长期过夜生活和较少运动，造成心理以及健康的透支。“虽说健康的影响因素有多种，比如遗传因素、环境因素等，但由不健康的生活方式所导致的疾病却成为健康的头号杀手。”陈济安介绍，生物最高寿命约为性成熟期8~10倍，人类的性成熟期为14~15岁，按此推算，人类的最高寿命应该是112~150岁。据联合国人口基金会2011年的一份报告指出，2011年全球百岁以上老人的数目为31.66万人，到2050年这个数字将增加10倍，达322万。

来自市民政局数据显示，截至去年底，我市百岁老人1573人，其中男性458人，女性1115人。

志愿者李国凡曾对我市百岁老人进行跟踪走访，总结了百岁老人的长寿秘诀：一是爱劳动，大多数百岁老人长期从事体力劳动，只要手能提、肩能扛，一定不会闲着。上山砍柴、下地种粮，做力所能及的劳动，既打发时间，又活动筋骨；二是坚持自己的爱好，哪怕是每天哼唱一两首小曲，也会乐此不彼；三是心态平和，这些老人们的家庭都很和睦，子女孝顺，他们的性格也很平和，一切看淡。

做好“健康四大基石”，增寿10年

陈济安建议，市民要正确评估自己的健康状态，养成健康的生活方式。世界卫生组织提出“健康四大基石”，即合理膳食、适量运动、戒烟戒酒、心理平衡。按照这四大基石去做，高血压发病率下降50%，脑卒中下降75%，糖尿病减少50%，脑瘤减少1/3，危害中老年人的慢性病减少50%，平均寿命延长10年以上。

合理膳食：

每人每天脂肪总摄入量不超过体重公斤数×0.45（克）；食盐摄入量5克为宜，不超过6克；喝一袋牛奶；250至400克碳水化合物；3份高蛋白（1两瘦肉、1个鸡蛋、2两豆腐）；500克蔬菜和水果；6~8杯水，出汗要及时补水。

适量运动：

建议选择有氧运动，比如慢跑、快走、爬山、游泳等，每周不少于3次，每次不少于半小时。贵在坚持、循序渐进、适度，过了容易伤元气。45岁以上别跑步、跳绳、爬楼梯，防骨关节损伤。

戒烟戒酒：

一定要下定决心，持之以恒。

心理平衡：

要想拥有健康的身体，必须要有积极健康的心态。有了心理平衡，才能有生理平衡，人体的神经系统、内分泌系统、免疫功能、各器官代偿功能等才能处于最佳的协调状态，大部分疾病都能减少。一句话，乐观者长寿。