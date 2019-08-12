腿疼 或是心血管疾病的警报器

腿痛=关节炎或风湿病？NO！日常生活中，常被忽视的腿部疼痛，背后可能还隐藏着心血管疾病。近日，重医大附二院秀山分院心血管内科收治了一名时常腿麻腿疼、足部已出现溃烂的老人。经诊断，让老人苦不堪言的腿疼，是由一种名为双侧股浅动脉粥样硬化性闭塞症的心血管疾病引起的。

“人老先老腿。中老年人的腿疼乏力在初期常误以为是骨质增生、风湿病或其他普通小病，病情从而贻误。”秀山分院的陈运清教授提醒，生活中一旦出现腿疼和间歇性跛行等症状，一定要当心下肢动脉硬化闭塞症。

腿痛治疗延误一年右脚溃烂

“哎哟，腿痛得很呐。”70岁的黄大爷是秀山人，从去年7月开始，这句话就时不时出现在他的嘴边。“一开始是左腿有点麻，我以为是年纪大了，就没在意。”黄大爷回忆，痛感一开始并不明显，除了偶尔腿麻，就是走路不太利索，不时会腿疼。但当时只要休息一下，也就不太疼了。

自以为问题不大的黄大爷买了几幅膏药来贴，收效甚微不说，症状却反倒愈发严重。从最初的腿麻、小腿发凉到双腿疼痛，病情恶化的速度让黄大爷至今后悔不迭，“直到疼痛加剧，生活自理都出现困难，我才去医院就诊。”

接近一年的治疗延误，让老人入院时的症状非常严重。接诊的陈运清教授告诉记者，黄大爷的双侧股浅动脉闭塞，供血区域组织坏死、感染，除了让患者双腿剧烈疼痛，也让右脚中拇指开始出现溃烂。

介入手术让老人重燃走路希望

病情还在朝坏的方向发展。入院当晚，黄大爷突发肺部感染，虽经抗感染治疗后体温明显好转，但无疑也增加了手术并发症的可能。不过，病情危急，手术刻不容缓。

在血管外科唐博副主任的带领下，历经3.5小时的介入手术，成功开通闭塞病变血管，并对右侧股浅动脉闭塞病变进行了造影。术后，黄大爷恢复良好，痛感也在逐渐减轻。陈运清透露，由于病情复杂，黄大爷这次只完成了左腿的手术。1个月后，他还需要进行右腿的第二次手术。

出现这些症状要及时就医

“像黄大爷这样的患者并不少见。”陈运清教授介绍，虽然患者下肢动脉硬化闭塞产生的疼痛症状出现在腿部，但其实肩胛骨、胸部、下颚等部位的疼痛也可能是由于心血管疾病引起的症状。

提及血管疾病，很多人会率先想到心血管病和脑血管病。但其实，下肢血管病也很常见。“虽然病常见，但不少患者就诊时症状严重，其中很大部分原因是病情贻误，未得到及时治疗。”陈运清说，下肢动脉硬化闭塞症的早期症状多是腿脚发凉、发麻，腿抽筋；加重则会发展为间歇性跛行，即走路疼痛但一旦停下，疼痛便会缓解；如果间歇性跛行阶段还无治疗手段干预，“静息痛”将会出现，即睡觉时也会反映出下肢疼痛；再贻误病情者，就会出现下肢坏死、截肢，严重的甚至危及生命。

延伸

腿痛像报警器

腿痛，警示着心血管可能出现问题，它也如人体的报警器。其中，糖尿病、高脂血症、高血压病、吸烟等是下肢动脉硬化闭塞症的危险因素。“身体出现疼痛不适，错误观点是忍一忍就过去了，但疼痛不会无故产生，得抓住身体的报警信号。”医生提醒，按时体检，及时就医很关键。

同时，如何预防下肢动脉硬化闭塞症？医生提到了三点：一是避免久坐。每坐一小时要起身活动，做一些腿部伸展动作，比如反复弯曲腿部关节等；二是适量运动，但也需避免过量运动；三是注意生活习惯和饮食习惯，多吃水果、蔬菜，注意低糖、低脂、低盐饮食，少饮酒不抽烟，可适量饮用葡萄酒。