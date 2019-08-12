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对爱依附过多会失望

梁朝晖

2019年08月12日09:30 来源：中国妇女报

对爱情要半糖主义，对工作要全情投入。对爱投入过多、要求过多、情感依附过多，一定会失望，甚至受伤害。对工作则不然，你有多热爱，就有多开心，也会有匹配的收获。

要想婚姻关系稳定，要时时温习社会交换理论。如果你有美貌，被配偶的才华和财富交换了，美貌的价值就会大大打折了。不清楚认识这点，把美貌当作一直能交换的资本，总觉得自己是“下嫁”、吃亏了，就是没有自知之明。婚姻中最保值并升值的，是为家庭做的贡献、创造的财富、舒服的性情。

爱情是脆弱的，婚姻容易遭遇四大杀手。一是外遇：符合人性但对抗爱的排他性，所以防不胜防，苦不堪言；二是身心疾病：消耗生命能量，给不出爱，也更挑剔爱，情感日渐耗竭；三是分居两地：缺少亲密，徒增焦虑，用强烈的争吵缓解思念是正常的情侣互动，却时时展现最丑恶的人性；四是性格不合：彼此成为眼中钉，肉中刺。有些女性说，看着老公太堵心，他不在眼前，自己喘气都顺畅了。彼此忠诚，健康平安的相守，是奢侈得不需祝福的事。

（作者系知名心理咨询师）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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