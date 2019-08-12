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高挑女性更长寿 运动量和寿命成正比

胡珍

2019年08月12日09:13 来源：中国妇女报

近期，荷兰马斯特里赫特大学医疗中心流行病学部的一项研究表明，身材高挑的女性与个子矮胖的女性及男性相比，活到90岁的概率更高。

该研究以7807名年龄在68~70岁的老年人为对象进行长期调查，随访至参试者去世或迎来90岁。结果显示，与身高不到160公分、20岁开始体重指数大于30的女性相比，身高超过175公分、体重指数始终保持在18.5~25之间者，活到90岁的概率高30%。在男性中，身高和体重对寿命的影响不显著。

在闲暇时间运动量和寿命关联性的对比分析中还发现，与运动时间少于30分钟者相比，女性每天进行30~60分钟的运动，活到90岁的概率增加21%。与运动时间少于30分钟者相比，男性每天运动90分钟以上，活到90岁的概率提升39%。

新研究结果表明，当我们无法改变自己的身高和体型时，通过运动来延长寿命就很重要。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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