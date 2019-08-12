野蘑菇可能有剧毒不要采不要尝

天已立秋，气温逐渐不再酷热，伴着连绵秋雨，正是出游的好时候。这个时节的野外，特别是在山区会有各种新长出的野蘑菇，有些“吃客”为了寻求美味去采食野生蘑菇。石市疾控中心昨日发布健康提醒：野生蘑菇可能有剧毒，请勿采食。

市疾控中心学校卫生与食品营养所所长赵伟介绍，蘑菇的种类很多，在自然界分布很广，有毒的蘑菇有几百种。蘑菇的大小、形状、颜色、花纹千变万化，尤其是野生蘑菇，普通人很难分清哪些有毒，容易误食中毒。有的毒蘑菇外观与无毒的蘑菇非常相似，采摘时混杂在一起，食用后也会引起中毒。食用毒蘑菇中毒后，会出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状及精神亢奋、错乱、幻觉等精神症状，对脏器损害最大，甚至导致死亡。鉴别野生毒蘑菇是否有毒，目前没有简单易行的鉴别方法，预防毒蘑菇中毒的根本办法就是不要采食野生蘑菇。在有采食野生蘑菇习俗的地区，切勿采摘未食用过或不认识的野生蘑菇。对于市场上售卖的野生蘑菇，也不能放松警惕，尤其是没吃过或不认识的野生蘑菇，不要购买或食用。如误食毒蘑菇中毒，应尽快到正规医疗机构救治，并报告当地卫生部门。