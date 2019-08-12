建筑垃圾再利用需要更多“大兴样本”

为避免垃圾乱堆、垃圾围城现象，北京市大兴区自去年起开展建筑垃圾资源化处置工作。截至今年7月底，大兴区共建立固定式建筑垃圾资源化处置场1座、临时资源化处置场27座。建筑垃圾资源化利用方面，已累计生产再生产品4788万吨，应用4352万吨，利用率达到90.89%。（8月11日《新京报》）

据统计数据显示，中国每年消耗全球一半的钢铁和水泥用于建筑业，年产18亿吨建筑垃圾。这么多的建筑垃圾，是怎么处理掉的？处理掉了会浪费几多资源？耗费多少处理成本？其中，又有多少变废为宝，进行了再生利用呢？然而，从资源化利用来看，我国建筑垃圾总体资源化率不足10%，远低于欧美国家的90%和日韩的95%。如此语境下，北京大兴共建建筑垃圾资源化处置场28座，九成建筑垃圾实现再利用，可以说是我国建筑垃圾资源化处置的可研样本。

众所周知，中国的建筑寿命短，由此便派生出“两多”：重复建设多，建筑垃圾多。特别是，我国在建筑垃圾再利用方面，刚刚兴起探讨试点之势，尚未进入全面实施阶段。很显然，建筑垃圾用于再利用的极少，绝大多数建筑垃圾被无奈地粗放填埋和堆放，不仅浪费巨大，花费惊人，也不利于环境保护。由此，笔者想到了日本的建筑垃圾“再生术”，实在是令人艳羡。

由于国土面积小、资源相对匮乏，日本的构造原料价格要比欧洲高。因此，日本人将建筑垃圾视为“建筑副产品”，十分重视将其作为可再生资源而重新开发利用。比如港埠设施，以及其他改造工程的基础设施配件，可以利用再循环的石料，代替相当量的自然采石场砾石材料。早在1991年，日本政府制定了《资源重新利用促进法》，规定建筑施工过程中产生的渣土、混凝土块、沥青混凝土块、木材、金属等建筑垃圾，必须送往“再资源化设施”进行处理。日本对于建筑垃圾的主导方针是：尽可能不从施工现场排出建筑垃圾，建筑垃圾要尽可能的重新利用，对于重新利用有困难的则应适当予以处理。

再看北京大兴。经初步统计，截至2018年底，累计产生了5000万吨左右建筑垃圾。为避免垃圾乱堆、垃圾围城现象，大兴区自2018年起开展了建筑垃圾资源化处置工作。目前大兴区建筑垃圾资源化处置工作基本形成了建筑垃圾“产生-清理-运输-消纳-再生产品利用”的绿色循环链条。截至2019年7月底，共建立固定式建筑垃圾资源化处置场1座，建立临时资源化处置场27座。截至目前，大兴区生产的再生产品总数量4788万吨，销售约4352万吨，库存量约436万吨，再生产品利用率近91%。可见，北京大兴通过对建筑垃圾的再生利用，有效地保护了环境和国土资源。

因此，推进建筑垃圾再利用，需要更多“大兴样本”。我国作为“建筑垃圾大国”，必须大力开发建筑垃圾这块“金矿”，节约资源，保护环境，造福于民。北京大兴九成建筑垃圾实现再利用，已经做出了良好示范。值得期待的是，随着利好政策效应的催化，经济链条将被打通，相关环保产业和企业将迎来巨大的市场空间，我国建筑垃圾资源化处理，将进入规模化快速发展期。