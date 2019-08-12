末伏吃面食，花样各不同

11日起进入“末伏”，凉爽的天气也逐渐成为日后的趋势。每当此时，农活较闲，主妇们借此机会制作各种面食，长此以往便形成了末伏吃面食这一习俗。为充分了解各地面食品种分布情况，传承并利用好饮食文化，扬州大学旅游烹饪学院“烹然心动”志愿服务团的“准大厨”们，这两日实地调研江苏各地面食制作工艺，“面面”俱到地迎接这一节气。

扬州面点是汉族饮食文化的重要流派之一，以制作精巧、造型讲究、馅心多样而著称。团队一行人来到扬州百年老店共和春，现场观摩并学习了翡翠烧卖、三丁包子及千层油糕等著名点心的做法，询问了白案老师傅“维扬细点”背后那些不为人知的故事。王师傅介绍，扬州面食文化源远流长，与所处的历史地理地位密不可分，发展至今，只有很少一部分得以传承。究其原因，一方面是制作工艺难度较高，不易于传承；另一方面，是口味不善于创新，不能满足消费者。

距离扬州不远的盐城，面食文化也颇有特色：有皮薄如纸、馅料饱满的蒸饺；有美味的肉包、锅贴、花式粥等。团队要调研的面食不是这些，而是名不见经传的鸡蛋饼。市民史勇科说，外地蛋饼要么里面什么料也没有，要么面皮特别厚，自己上大学期间特别怀念家乡的鸡蛋饼。队员们现场发现，盐城鸡蛋饼皮薄馅料丰富，饼皮薄如纸，这给了大家深刻的印象。

距离扬州几百公里外的徐州丰县，此时正在做一种当地特有的面食烙馍。在徐州众多的面食中，烙馍看似极为平常却又颇为独特，它是徐州人百吃不厌的面食。烙馍是徐州民间特有的面点，历史悠久。烙馍制作的工具是直径尺余的铁鏊子、一根枣核式的擀面轴、一根扁竹劈子，用未发酵的面烙成，厚约0.1厘米，直径约30厘米。吃到嘴里，柔韧、筋软、有嚼头，既扛饿，又有健齿作用。

民俗专家介绍，末伏天吃饺子、烙饼、面条等习俗，早在三国时期就已开始了。除了夏收小麦之后粮食充足外，还提醒人们，夏天饮食不可太凑合，要经常犒劳一下自己。

“准大厨”告诉记者，借“末伏”这一习俗，他们结合所学烹饪专业知识，体验各地特有的饮食文化，在学习面食制作技艺的同时，也给予营养搭配方面的建议，以更好地满足现代人的味蕾和健康饮食需求。