带着十个问题去看心脏门诊

赵鹏程 编译

心脑血管疾病堪称威胁健康的第一杀手，但关于它的疾病知识，很多患者掌握的并不全面，尤其疾病初发者知之更少，就医时也不知道该如何描述病情。美国新泽西州莫里斯敦医疗中心女性心脏健康项目主任克莱尔·波西亚对此给出建议：患者首次就医时最好准备一份问题清单，以便医生准确判断。

1.心脏病有哪些症状？大多数人都知道胸痛、压迫感是心脏病的典型症状，但该病也有不少非典型症状，比如呼吸短促、疲劳、头晕和腿部肿胀等。而且，男女患者症状也存在差异。

2.我应该做什么检测？运动测试、影像学检查或其他侵入性检查，都有助医生详细了解病情，做出明确诊断。

3.理想血压应该是多少？高血压会导致心脏病发作和其他严重健康问题，比如动脉瘤、中风和认知功能下降。对于大多数成年人来说，血压最佳控制范围为低于120/80毫米汞柱。

4.“坏”胆固醇应控制在多少？由于多余的“坏”胆固醇会沉积在血管中，增加心脏病风险，所以必须严加控制，健康成人应低于3.4 毫摩尔/升，有心血管疾病的人则要控制在1.8~2.6毫摩尔/升以下。

5.我需要每天服用阿司匹林吗？梅奥诊所医学专家称，在医生指导下每天服用低剂量阿司匹林能防止血小板黏附在一起形成血栓，有助预防心脏病发作。但这种治疗方案并不适用于每个人，可能会增加一些人的出血风险，而且对健康人群并不能起到预防作用。

6.我应该避免做哪些活动？对心脏健康的人来说，大部分运动是无害的。但如果你有潜在的严重疾病，如癌症、动脉阻塞，建议不要做有氧运动和力量训练。

7.家族病史会影响我的诊断吗？心脏病的风险因素和发病概率与家族病史、遗传密切相关。所以患者应主动告知医生，有助准确评估疾病。

8.个人病史会影响诊断吗？对于心脏病专家来说，知道你是否有过心脏病疑似症状，如疲劳、躺下时呼吸困难以及心跳急促、不规律等信息很重要。患者一定要告诉专家以前或现在所患过的重大疾病，并提供详细信息：多久以前患病、持续时间、在此期间服用的药物，以及做过什么手术等。

9.日常生活中我应该做些什么来防治心脏病？虽然你在家族病史方面无能为力，但有一些方法能减轻心脏病的其他风险因素，比如控制血压、血脂、血糖、禁烟和限酒。

10.我可以从哪里了解健康科普信息？患者可以咨询专家，或看有医学背景的网站、报纸、杂志，它们可以为你提供更可靠的疾病防治知识。▲