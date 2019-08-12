最美不过夕阳红。

温馨的环境，安详的生活，需要养老服务保障工作做实做细，让千千万万老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

党的十八大以来，习近平总书记对养老保障和为老服务工作作出一系列重要指示、提出一系列明确要求。

近日，新华社记者回访了习近平总书记考察过的部分养老服务场所，了解习近平总书记有关重要指示的落实及养老服务保障工作开展情况。

【故事一】虽风霜满面，日子却七彩斑斓

“一股春风吹进了四季青敬老院，那就是2013年12月28日习主席来到我们敬老院，看望老人们来了……”

北京市海淀区四季青敬老院老年模特队的老人们在院刊《夕阳红》里，登载文章回忆当年习近平总书记考察的情景。

那一天，习近平总书记来到老人们身边，同他们亲切交谈，关切地询问他们的身体状况、家庭情况和在敬老院的生活情况。他要求养老服务机构加强管理，增强安全意识，提高服务质量，让每一位老人都能生活得安心、静心、舒心，都能健康长寿、安享幸福晚年。

敬老院老年模特队的刘进文清晰记得，习近平总书记鼓励大家心情欢畅、欢度晚年，“大家觉得总书记的话特别温暖，老年人就是要用积极的精神面貌面对生活，优雅地度过晚年。于是，我们在2015年8月成立了老年模特队，让老人们都‘美’起来！”

模特队成员张锦一度沮丧地觉得，进了敬老院就变成了“等吃、等睡、等死”的“三等”老人，但这里多姿多彩的生活让她绽开了笑颜。“正像一句歌词唱的，‘如今我们虽然已是风霜满面，而岁月留下的却是七彩斑斓’。”张锦说。

如今，老人们在这里心情舒畅、生活无忧。在原有医务室基础上，敬老院近年来还与北京大学航天中心医院合作共建国家医养结合示范养老院，开通了急诊绿色通道，建立专家定期义诊、巡诊、坐诊服务机制，并逐步同医院信息系统实现终端对接。

“头疼脑热医务室就看了，去医院还可以走绿色通道，真是方便多了。”张锦乐呵呵地说。

为进一步丰富老年人的文化生活，敬老院还建立了银龄书院，为千岁合唱团、舞蹈队聘请了专业教师，《夕阳红》月刊也进行了改版，为老人提供更好的展示才艺、学习交流平台。

【记者手记】

民生无小事，养老服务更无小事。

“提高养老院服务质量，关系2亿多老年人口特别是4000多万失能半失能老年人的晚年幸福，也关系他们子女工作生活，是涉及人民生活质量的大事。”习近平总书记这样强调。

为落实习近平总书记的要求、尽快在养老院服务质量上有明显改善，从2017年初开始，民政部等6部门在全国开展养老院服务质量建设专项行动，拟通过4年时间，实现养老院服务质量总体水平显著提升。两年多来，专项行动已在全国各地支持和督促养老机构持续整治了36万处服务隐患，全国养老院普遍存在的安全隐患得到有效遏制和集中处置。

既要破解当下难题，更要形成长久机制。近年来，《养老机构管理办法》等规章先后出台，《养老机构服务质量基本规范》等国家标准也陆续公布，老年人在机构养老享受到的服务，正朝着规范化、标准化的方向不断迈进。

【故事二】服务居家老人，社区大有可为

炎炎盛夏，福州鼓楼区军门社区的居家养老服务中心内凉爽宜人。86岁高龄的社区居民刘建国和84岁的老伴，几乎每天一早就会来这里“报到”。

“孩子在国外忙工作，一年才回来几次。这里干净舒适，有丰富的午餐和专业的护理人员，每月伙食费700元，午休都有床铺，真是太贴心了。我们老两口现在一待就是一天。”刘建国说。

2014年11月，习近平总书记来到这里调研。他说，现在是老年社会，养老服务工作越来越重要。并叮嘱工作人员“好好干”。

在我国的养老服务格局中，社区养老有着极为重要的地位。在很多地方推行的“9064”养老服务格局中，90%的老年人为居家养老、6%在社区养老、4%到养老服务机构集中养老，这其中，社区还发挥着为居家老人供餐、医疗保健等重要职能。

过去几年，军门社区居家养老服务能力得到很大提升，不仅扩大了服务面积，还实现了24小时为社区老人服务。2017年成立的托老所，配备5名专兼职助老员，接纳60岁以上空巢、独居、孤寡老人，提供多项服务，每天还安排医生免费接诊。

社区党委书记兼居委会主任林丹说：“为社区的老人服务是我们应尽的职责，也是我们施展才干的平台。要通过我们持续的努力，让这里成为老人们温馨的‘自己家’，让老人感到所有工作人员都是‘自家人’。”

【记者手记】

社区连着千万家，为老服务显关爱。

党的十八大以来，在习近平总书记关心关怀下，我国在社区养老和开展社区为老服务方面推出了一系列惠民举措，开展居家和社区养老服务改革试点，着力满足绝大多数有需求的老年人在家或社区享受养老服务的愿望。

到2018年底，我国社区养老服务设施覆盖全部城镇社区和50%以上的农村社区，以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系基本建立。

吃不愁、病不忧、孤不独、乐有伴，在千千万万的社区为老服务场所，越来越多的老年人开始安享“住在自家、活在社区”的幸福晚年。

【故事三】服务多元化，社会力量大

临近正午，兰州市城关区红山根东路街边的一家虚拟养老院餐厅食客盈门，其中有不少老年人。

这家名为鸿瑞园的虚拟养老院餐厅每天接待200多位老人就餐，被称作“没有围墙的养老院”。

2013年春节前夕，习近平总书记曾在这里详细了解虚拟养老院的运行情况，还为这里的老年人端上热气腾腾的饭菜，向他们拜年。

像往日一样，74岁的兰州市民邓惟贤午饭时间来到了这里。进门、打卡、出票，他熟练地完成操作，粉条、鱼块、土豆丝、油麦菜、番茄炒蛋外加一份白米饭，他只需付8元钱。

“多亏了总书记的关心，多亏了政府的好政策，让我这个午饭没着落的老头子沾了光。”邓惟贤退休在家，子女上班白天无法照顾他，他就把这里当成了固定的午餐食堂，“这儿环境好，卫生干净，一年四季供应适合老年人口味的饭菜。”

2009年，兰州城关区创建由政府主导、企业加盟、市场运作、社会参与的虚拟养老院，老年人通过客服电话说明需求，指挥中心就会通过网络给就近的加盟企业派单为老人服务，虚拟养老院根据对各加盟企业的考核结果核拨政府补贴。

鸿瑞园虚拟养老院餐厅成为第一批线下实体店。如今，这里除了为老人供餐，还提供医养融合、日间照料、文化娱乐、保健按摩等多项服务。一些老年人组成古典艺术班，把这里当成了每天的排练场所。

目前，城关区虚拟养老院的加盟企业已有126家，为老服务项目扩展为生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急援助四大类150余项服务，全区有12万余名老人注册入院。

“从上街买菜到洗衣做饭，从打扫卫生到按摩陪护，为老人们提供的一系列个性化服务，满足了老年人居家养老的需求，也解决了子女没时间没条件照护老人的困扰。”城关区虚拟养老院院长秦田田说。

【记者手记】

提升养老服务质量，拓展服务能力，需要社会力量的广泛参与。

习近平总书记指出，我国老年群体数量庞大，老年人用品和服务需求巨大，老龄服务事业和产业发展空间十分广阔。

近年来，党和政府大力支持和引导社会力量参与养老服务业发展，不断降低制度性准入门槛，从规划建设、购买服务、土地供应、税费优惠、补贴支持等方面对民间资本参与养老服务业予以鼓励和扶持，养老服务的供给和水平不断提升。不久前出台的《关于推进养老服务发展的意见》，推出了28条具体政策举措，打通“堵点”消除“痛点”，进一步推动这项事业发展健全。（记者：罗争光、邰思聪、董建国、梁军）