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小儿出门 抹点防晒霜

戴霄天

2019年08月12日08:26 来源：人民网-生命时报

婴幼儿皮肤较成人薄而细嫩，皮肤汗腺和血管还处于发育中，环境温度升高时体温调节能力弱。由于婴幼儿皮肤黑色素生成少，因而色素层薄，很容易被阳光中的紫外线灼伤。炎炎夏季，小宝宝该如何防晒，能不能涂抹防晒霜？

其实，宝宝防晒最好是物理方法，外出应避免阳光直射，尽量让其待在树荫、遮阳伞或童车的遮阳棚下。同时，外出时给宝宝穿着轻便的衣服，最好能覆盖手臂和腿，通过戴遮阳帽遮盖头颈部，以防止晒伤。如果实在没有足够的衣物和阴凉处，父母可以使用极少量、宝宝不过敏、SPF值15以上的防晒霜，涂抹于无法避免阳光的小区域，如脸和手背。使用前，最好在宝宝背部测试是否有过敏反应。防晒霜用于眼周区域时要小心涂抹，避免接触到眼睑。一般防晒霜需要30分钟左右才能起效，所以出门前就要做好防护。其间，每2小时涂抹一次，或在游泳或出汗后重新涂抹。

需要提醒的是，有些家长觉得晒太阳可以给孩子补钙，这里明确一下，外出活动晒太阳补钙和烈日下暴晒完全是两个概念，所以应尽量避开上午10点至下午4点之间外出。如果一定要出门，必须做好防晒措施。

如果宝宝不小心晒伤了该怎么办？对于1岁以下的宝宝来说，晒伤十分危险。美国儿科学会建议，一旦婴儿发生晒伤需及时就医。对于年龄稍大一些的幼儿，可做家庭护理：1.及时给孩子喝母乳、水或果汁补充丢失的液体；2.用冷水冲洗晒伤的皮肤，缓解疼痛；3.确保儿童远离阳光，直到晒伤完全痊愈。如果一旦出现水泡、疼痛或发烧，需及时就诊处理。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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