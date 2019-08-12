自中办、国办发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（以下简称《意见》）以来，中国医药产业迅速切换赛道，进入“创新药为王”的时代。

同时，在“4+7”带量采购政策的影响下，仿制药面临降价压力，我国领先的制药企业纷纷把创新视作未来发展的必由之路。

对企业而言，不仅要把握创新大环境的整体基调，还要对研发过程中的关键节点及常见问题保有清醒的认识。

政策营造良好创新生态

当前，全球性的降价潮笼罩医药行业，波及几乎所有类型的药物。随着仿制药利润的下滑，创新药定价日趋高昂。然而，高价背后隐藏着更深层次的信息。

“创新药在其生命周期中会遭遇持续降价。”艾昆纬管理咨询及市场研究业务部副总裁邵文斌认为，不少药企在原有的高昂定价基础上提供了很大的折扣空间，各国医保部门也会参照国际标准或周边市场情况来定价，由此形成连锁反应——一旦一个国家或地区对创新药产品降价，其周边国家或地区往往也随之降价。

此外，企业原先所依赖的“微创新”手段将遭遇壁垒。近十年来，不少企业依靠仿制手段，避开原研药专利壁垒，通过“巧妙”的“微创新”获取利润。《意见》出台后，折射出一个信号——“唯有真正的创新才能赢得高额利润，使企业获得更长的产品生命周期”。

此外，IND申请获批时限大大缩短。目前，新药在国内上市所用的平均时间从2014年的26个月缩短至6个月；中美新药上市时间差从2015年时的5~7年缩短至几乎同步。2018年我国共批准48个新药上市，包括38个进口新药、10个国产新药，有力地提高了创新药可及性。

在政策红利下，我国市场留给本土企业创新的空间足够大。过去8年间，美国食品药品管理局共批准了303个创新药，仅有120个进入中国市场。这意味着国际市场上有大量创新药尚未在中国上市，中国患者更深层次的临床需求有待满足。

从研发实力看，我国与美国、日本等国还有一定差距，国内企业需适时调整临床研究方向，发掘市场中的机会。未来，国内部分龙头企业有望引领全球医药市场，那些尚未进入中国的新药则可能成为“敲门砖”。

科学利用临床试验资源

对研发型企业来说，能否在新产品上市初期尽快获得回报是研发投入变现的关键一环。在诸多因素作用下，国内药企近年来正步入创新“快车道”：中小型企业的新药研发项目如雨后春笋般涌现，且研发品种新、管线储备数量多；大型跨国药企的研发效率逐渐降低，面临管线调整；欧美一些中小型药企纷纷寻求与中国本土企业合作，以加速进入中国市场。这些因素为国内企业进行产品的许可引进提供了契机，客观上有助于创新。

在面临机遇的同时，临床试验资源成为制约新药上市速度的“新瓶颈”。中国目前约有400家医院具有临床试验能力，过去5年间，大约80%的临床试验集中在其中100家医院。具体到某一产品或领域，可能仅有几十家医院有相关资源。这意味着，资源虽开放，但稀缺。在临床试验阶段，企业面临很大的竞争压力，这成为企业在研发阶段面临的突出难题。

基于以上现实，企业需要在选取临床试验机构时系统性地思考，包括如何对所选择的临床试验机构进行高中低组合搭配，才能既保证数据质量和学术影响力，又能通过扶持新兴临床试验机构来提高患者入组速度。同时，企业还需和实力较强的临床试验机构建立长期合作关系，以便加速临床试验启动、提高伦理审查速度，为创新药上市赢得时间及证据支持。

避免走入四大误区

艾昆纬对1000个创新药上市历程的跟踪研究结果显示，其中仅有10个产品在两个以上国家或地区成功获批上市，绝大部分创新药沦为“遗珠弃璧”。原因主要涉及以下几方面：

决策缓慢 错失良机 这种现象十分普遍。企业决策犹豫、行动缓慢，被其他竞品生产企业抢先一步，而错失上市良机。

适应证上市顺序不理想 企业希望产品尽快上市，同时又希望上市药品具有更多的适应证。为此，企业往往会从研发成本及可行性、目标人群等角度进行粗略判断。若产品最有商业价值的适应证不是首个获批，一旦产品凭借其他适应证上市，就会面临多次降价，还可能承受医保谈判带来的价格压力。经过如此一番“阵痛”，产品的热门适应证无法再给企业带来丰厚回报，产品整体利润将大为缩减。

缺乏明确定位 优势不突出 目前许多企业在研发上陷入追逐热门领域的误区，如“扎堆”研发心血管药物或肿瘤治疗产品，致使其产品与竞品差异不大，未体现出明显优势和临床价值。

未考虑中国市场的特殊性 很多创新药的国际多中心临床试验并未纳入中国患者，产品在中国上市时仅以注册上市为目的，未清晰梳理中国患者的特殊需求及中国市场的竞争态势。同时，在临床试验设计、临床试验证据等层面直接复制他国信息，未形成充分证据，影响了产品在中国医生和患者心中的接受度。

新药上市好比一盘大棋，将其盘活需步步为营。从临床前研究到临床试验，再到新药上市审批，每一环节都相当于一个棋子，只有对各环节科学评估、审慎判断，才能让“棋子”各得其位，最终下好整盘棋。

具体来说，要将商业思维尽早融入研发路径设计中，优化临床试验环境，并从适应证选择、市场动态等多个角度进行评估，把控创新药研发和上市准入中的各项风险。

（艾昆纬供稿）