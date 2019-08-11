山西省召开产科无痛分娩技术临床应用交流会

会议现场

8月10日，山西省产科无痛分娩技术临床应用交流会在太原凯宾斯基饭店举行，会议由中国中西医结合学会妇产科专业委员会主办，山西贞德妇儿医院承办。女性健康促进工程组委会秘书长董海燕，山西省民营医院发展协会会长张宇峰，太原市妇幼保健院产科主任张眉花，山西省中西医结合医院妇产科主任龙平，山西贞德妇儿医院院长苏继荣，山西贞德妇儿医院张灵枝、蒲栋、王少兰、张林华等专家和山西省各级医疗卫生机构的400余名医务工作者参加了会议，太原市中心医院生殖中心创始人张烁担任主持。

首都医科大学附属北京妇产医院围产医学部副主任王欣，北京大学第一医院麻醉科副主任胡晓，北京协和医院产科副主任、硕士生导师高劲松，山西省人民医院麻醉科主任郭永清，山西省妇幼保健院妇产科主任、盆底中心主任李兆艾等国内资深产科权威专家也就无痛分娩技术临床应用方面，在会上相互交流学术成果与临床经验。

山西贞德妇儿医院院长苏继荣讲话

作为承办方代表，山西贞德妇儿医院院长苏继荣表示，无痛分娩虽已在国内应用达一二十年之久，但仍难以推广，剖腹产比例也居高不下，曾高达60%。公开资料显示，在欧美国家，无痛分娩比例高达80%以上，而在中国还不到10%。医院应积极响应国家卫健委号召，大力宣传推广无痛分娩科普知识，传播孕产期保健和科学育儿新知识，能提高老百姓的健康意识和卫生知识水平。山西贞德妇儿医院承办的此次无痛分娩技术临床应用交流会，旨在通过学术交流和临床应用分享，推行安全有效的椎管内分娩镇痛，改变山西高剖宫产率的现状，提高产妇、胎儿及新生儿的安全性，让众多孕产妇受益。作为一家民营“三A甲等医院”，山西贞德妇儿医院多年来不断引进国外先进技术，提升医疗水平。此次学术会的召开，就是本着学习、交流与提升的初衷，邀请国内产科领域知名专家、教授，讲授无痛分娩技术，传递前沿医疗理念，从而进一步提升广大医务工作者的医疗技术水平。

女性健康促进工程组委会秘书长董海燕致辞

女性健康促进工程组委会秘书长董海燕指出，“女性健康促进工程”是由中国中西医结合学会妇产科专业委员会主办的大型公益活动，2012年12月启动，2013年开始在全国范围内陆续开展。工程旨在通过妇产科权威专家的带动，为基层医师搭建一个更好的学习交流与提升的平台。目前已有百余位专家加入到专家顾问团中，开展科普宣讲100余场，学术交流近60场，进行了70余次的专家会诊，深受基层医患欢迎，取得了良好的社会效应。今年6月，国务院发布的《健康中国行动（2019-2030）》再次强调从医院的角度，给予更人性化的服务，推进无痛分娩的普及。这不仅是对育龄女性的人文关怀，更是社会生育文明进步的重要标志。山西贞德妇儿医院承办的此次无痛分娩技术临床应用交流会，不但为广大医务工作者搭建了一个很好的学习平台，而且对山西省无痛分娩的普及起到了积极的推动作用。

女性健康促进工程组委会为贞德医院颁发证书

在交流会上，女性健康促进工程组委会正式授予山西贞德妇儿医院为“女性健康促进工程无痛分娩中国行太原站承办单位”，并颁发证书，此举标志着山西贞德妇儿医院在促进妇产科医疗事业方面取得的成就得到了社会的肯定。今后，山西贞德妇儿医院将通过科普宣讲、专家会诊、贫困救助等方式，全方位为广大女性护航。

在随后的大会学术演讨阶段，王欣就“产科医生眼中的无痛分娩”进行了详细介绍，胡晓就“分娩镇痛的发展机遇与挑战”进行了专题讲解，高劲松就“妊娠合并症处理及系统性红斑狼疮管理”现场作了案例分析，郭永清就“分娩镇痛常见问题及对策”进行了细致剖析，李兆艾就“妊娠期合理用药”进行了深入浅出的讲解，并就真实案例与现场参会专家互动、讨论。

专家现场授课风采

五位专家的讲解精彩纷呈，赢得了观众的阵阵掌声。与会医师表示，“在医学界，他们就是明星。”不时有人举手提问，与专家们互动交流无痛分娩技术相关问题，现场学术氛围浓厚，五位专家也都表示出与医学同仁交流的乐趣，十分亲切耐心。

记者现场采访

山西贞德妇儿医院院长王晓燕，妇产科主任张灵枝，妇产科主任张林华也在接受采访时表示，无痛分娩一方面可以减轻产妇的疼痛，另外一方面是医院人性化医疗服务，它会让产妇在生小孩的过程变得更舒适和自然。符合新时代关爱女性身心健康的理念，让孕妇享受分娩得子的快乐。交流会推行安全有效的椎管内分娩镇痛，倡导自然分娩，能够提高母婴安全。

原山西省妇幼保健院妇产科及盆底中心主任、山西贞德妇儿医院院长、首席妇科专家、中华医学会妇产科专业委员会盆底学组委员——李兆艾表示，“无痛分娩中国行——太原站临床应用交流会”交流会立足于山西省无痛分娩实施现状及自身特点，不仅搭建了学术交流平台，推动了山西产科无痛分娩规范化发展，还为山西妇产科无痛分娩带来了更多先进理念和应用技术；推广了安全有效的椎管内分娩镇痛，提高了产妇、胎儿及新生儿的安全性，让山西众多孕产妇受益。

专家合影

此外，一位来自县人民医院的代表表示：“这次学术论坛通过技术交流、专家授课、案例解析这样丰富多彩的形式，展开了深层次交流和讨论，让基层医师及时了解到了先进的无痛分娩技术，对自己今后的临床工作大有裨益。”一位来自三甲医院的医师说道：“在这样的学术论坛上，我们把自己临床工作中遇到的问题与案例拿来讨论，得到了资深专家的指导建议，是一件非常令人欣慰的事情，感谢山西贞德妇儿医院为我们提供了一个提升能力的机会”。