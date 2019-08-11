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肚子里的“咕噜”声， 是怎么回事？

2019年08月11日09:27 来源：扬子晚报

前不久，在校大学生小王碰到了很尴尬的事情，肚子里一直咕噜咕噜地叫，声音很大，课都没法上了，他担心其他同学听到，看了很多医院的专家，也做了胃镜和肠镜检查，然而并没有什么大问题。因为肚子响，小王已经休学半年了。家住南京江宁区40岁的张女士也碰到了同样的问题，肚子响得连基本的日常生活都难以维持。

肚子响究竟要不要紧？这种“咕噜”声为什么会搞的人心神不宁，甚至没法正常生活？江苏省中西医结合医院消化科主任中医师夏军权说，从西医讲，病人所形容的肚子响，其实就是肠鸣。肠鸣指的是当肠蠕动时，肠内的气体和液体随之流动，产生一种断断续续的咕噜声，成为肠鸣音。在正常的情况下，肠鸣音大约每分钟4~5次，也就是说，正常人就应该每分钟都会肠鸣，通常情况下，大多数人听不到自己的肠鸣音，但一些敏感的人、比较瘦的人，或在安静平卧时，可以听到。还有一些人在饥饿时或腹泻的时候肠鸣音会比较明显。特别明显时，医学上称“肠鸣音亢进”。

因此，肠鸣是一种正常现象，不要过于在意和关注它，影响我们的情绪和生活。如果采用西医治疗，除了服用一些助消化、调节胃肠功能的药物外，可以适当结合抗焦虑治疗。比如用点调节菌群的药——金双歧；调节功能的药——得舒特；抗焦虑的药——黛力新等等。但有些患者经过反复解释和西药治疗，都不能解决。夏主任建议您不妨试试中药调理。

中医有专门的病名叫“腹鸣”，中医认为，腹鸣甚者，乃脾胃虚弱，导致风、寒、湿邪内侵，气机运行失调所致。所以治疗当健脾和胃，疏肝理气，祛风散寒，温中化湿。常用药物如党参、茯苓、白术、防风、木香、白蒺藜、炮姜、苍术、山药、白芍、焦山楂等等，往往可以取得满意的疗效。

(责编：崔元苑、杨迪)


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