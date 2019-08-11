火灾中，“隐形烧伤”更危险

近期上映的一部最燃最热血的影片莫过于《烈火英雄》，片中描述的“最美逆行者”的故事，让无数人泪目。在日常生活中，遭遇火灾时应该如何采用正确呼吸道保护法逃离呢？“当火灾情况不严重时，没有典型症状的呼吸道烧伤早期往往得不到重视。”东南大学附属中大医院烧伤整形科于冰主治医师提醒，这种吸入性的“隐形烧伤”更可怕，甚至在病情发展的后期，仍然会有窒息危及生命的危险。、 通讯员 崔玉艳

吸入性的“隐形烧伤”更可怕

电影中，滨港市海港码头发生管道爆炸，整个罐区的原油往外流，化成火海和阵阵爆炸，而隔壁就是储存着苯、氰化物等危险品的化学罐区，一旦爆炸，气体会泄露，严重威胁人们的身体健康。这是因为苯对上呼吸道有刺激作用，人一旦吸入后对中枢神经系统有麻醉作用，重度中毒者会发生昏迷。

于冰主治医师解释，呼吸道烧伤又称为“隐形烧伤”，这是因为呼吸道烧伤患者外表无伤或是小伤，比较容易忽视，有的早期甚至只能看到少许鼻毛烧焦的痕迹。其实，呼吸道烧伤和身体明显烧伤相比更危险，发病率和病死率都很高。据悉，热力、烟雾或化学物质等吸入呼吸道，会引起鼻咽部、气管、支气管甚至肺实质的损伤。呼吸道烧伤是一个发展的过程，初期有的患者仅表现为咽部不适、咳嗽等，伤后72小时之内，喉头水肿逐渐加重，致使突然呼吸困难、窒息，如没有及时处理，可导致死亡。在恢复期，也要注意呼吸道烧伤黏膜脱落堵塞呼吸道的情况，如果没有足够的重视，有可能在恢复期因坏死黏膜脱落堵塞呼吸道导致窒息甚至死亡。

呼吸道烧伤别大意 需尽快就医

呼吸道烧伤可伴有或不伴有全身烧伤，由于呼吸道部位的特殊性，一旦受到高温或化学剂的侵蚀，呼吸道粘膜即可发生肿胀，重者影响呼吸甚至窒息而导致严重缺氧。于冰主治医师建议，一旦出现呼吸道烧伤，应第一时间就医。

那呼吸道烧伤的临床表现是怎样呢？据介绍，根据呼吸道烧伤的程度临床上将呼吸道烧伤分为轻、中、重三度。于冰主治医师说，轻度呼吸道烧伤仅有口、咽、鼻部的粘膜烧伤，无明显症状。对轻度呼吸道烧伤的患者无需做特殊处理，主要是清洁口腔。中度呼吸道烧伤除了口、鼻、咽烧伤外，还有大气管的烧伤，引起喉头水肿和大气管粘膜的脱落，表现为声音嘶哑和呼吸困难，应防止因喉头水肿而引起窒息，建议尽快送往最近的医院进行对症治疗，必要时行气管切开。重度呼吸道烧伤损伤最为严重，出现严重呼吸困难甚至休克，应尽快送医，有气道水肿时立刻行气管切开术。

发生火灾时如何避免呼吸道烧伤

“曾接诊一位女患者，发生火灾时，在房间吸入浓烟和热气，导致呼吸道烧伤。到中大医院就诊后，在急诊进行了气管切开。”于冰主治医师回忆道，当时患者恢复顺利，满心希望早日出院，就在恢复期中，突然发生了呼吸道坏死粘膜脱落导致阻塞呼吸道，幸亏气管切开，及时清除了脱落组织，不然后果难以想象！

在日常生活中，遭遇火灾时应该如何采用正确呼吸道保护法逃离呢？于冰主治医师提醒，有效阻隔浓烟和有害气体吸入体内尤为重要。首先切忌带火奔跑、呼喊，以免导致吸入有害气体，也避免呼吸道烧伤。其次逃离时要低身弯腰用湿毛巾捂住口鼻，也可找来水打湿衣服、布类等用以掩住口鼻，防止烟雾吸入导致窒息或中毒。另外，通过浓烟区时，要尽可能以最低姿势或匍匐姿势快速前进，贴着墙根找出口。注意，呼吸要小而浅。